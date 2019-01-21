راهی جز توسعه حمل ونقل همگانی در کلانشهرها وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نواب قائدی ظهر دوشنبه در نطق پیش از دستور در صحن علنی شورارفع مشکل حمل و نقل و ترافیک نبود مطالعات و جزئیات قبل از اجرای پروژه ،عدم ارائه دوچرخه به شهروندان و تامین زیرساختهای مربوطه همچون ایستگاههای دوچرخه و چرخبندها و نحوه استفاده از کارتبلیت در دریافت دوچرخه و همچنین عدم تنظیم شیوهنامه مربوط به آن و...از جمله مشکلات دوچرخه سواری عنوان کرد.
وی افزود: توسعه حمل و نقل همگانی و غیر موتوری همچون هر پروژه دیگری نیازمند برنامه ریزی دقیق ،استفاده از نیروی انسانی متخصص، پرتلاش و چابک، و از همه مهمتر مدیریتی منسجم و پشتکاری مثال زدنی جهت تحقق برنامهریزیهای است.
قائدی با اشاره به اینکه متاسفانه امروز شاهد بروز گرههای ترافیکی در محدوده برخی از پلها و زیرگذرها هستیم،بیان کرد: اقدام بدون برنامه و مدیریت منسجم در راستای حملونقل همگانی و غیرموتوری نیز میتواند ما را به سرنوشت مشابهی دچار نموده و بعد از مدتی، همچنان دستاوردی نداشته باشیم.
وی اضافه کرد: آفت همه این پروژهها، سطحینگری، عدم جامعنگری و آیندهنگری و ضعف در مدیریت منسجم آنها است.
قائدی ادامه داد: نابسامانی و ناهماهنگی در بین شیوههای مختلف حملونقل همگانی، معضلی است که از دیرباز در شهر شیراز وجود داشته است.
رئیس کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک شورای شهر شیراز با ذکر این موضوع که افزایش کیفیت خدمات باعث افزایش مسافران سیستم می شود،عنوان کرد: با افزایش تعداد مسافران و رشد درآمد بخش خصوصی، میزان یارانهای که شهرداری پرداخت میکند کاهش قابل ملاحظهای خواهد داشت.
وی همچنین ادامه داد: این امر سبب بهبود وضعیت کسب و کار ناوگان تاکسیرانی ، فرصتهای جدید و مکمل خدمات مترو و اتوبوس و از همه مهمتر رضایت شهروندان را به دنبال دارد.
قائدی در خصوص حملونقل غیرموتوری و به طور خاص دوچرخهسواری بیان کرد:نگاه مترقی در دنیای امروز در حوزه حملونقل، نه وسیله نقلیه بلکه نگاه و توجه به انسان است.
وی ترویج فرهنگ دوچرخه سواری به عنوان یکی از شیوههای موثر حملونقلی دانست.
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