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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۴۶

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر شیراز:

راهی جز توسعه حمل ونقل همگانی در کلانشهرها وجود ندارد

راهی جز توسعه حمل ونقل همگانی در کلانشهرها وجود ندارد

شیراز-رئیس کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک شورای شهر شیراز توسعه حمل ونقل همگانی و همچنین غیر موتوری را یکی از راهکارهای موثر مشکلات شهری در کلانشهرها دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، نواب قائدی  ظهر دوشنبه در نطق پیش از دستور در صحن علنی شورارفع مشکل حمل و نقل و ترافیک  نبود مطالعات و جزئیات قبل از اجرای پروژه ،عدم ارائه دوچرخه به شهروندان و تامین زیرساخت‌های مربوطه همچون ایستگاه‌های دوچرخه و چرخ‌بندها و نحوه استفاده از کارت‌بلیت در دریافت دوچرخه و همچنین عدم تنظیم شیوه‌نامه مربوط به آن و...از جمله مشکلات دوچرخه سواری عنوان کرد.

وی افزود: توسعه حمل و نقل همگانی و غیر موتوری همچون هر پروژه دیگری نیازمند برنامه ریزی دقیق ،استفاده از نیروی انسانی متخصص، پرتلاش و چابک، و از همه مهم‌تر مدیریتی منسجم و پشتکاری مثال زدنی جهت تحقق برنامه‌ریزی‌های است.

قائدی با اشاره به اینکه متاسفانه امروز شاهد بروز گره‌های ترافیکی در محدوده برخی از پل‌ها و زیرگذرها هستیم،بیان کرد: اقدام بدون برنامه و مدیریت منسجم در راستای حمل‌ونقل همگانی و غیرموتوری نیز می‌تواند ما را به سرنوشت مشابهی دچار نموده و بعد از مدتی، همچنان دستاوردی نداشته باشیم.

وی اضافه کرد: آفت همه این پروژه‌ها، سطحی‌نگری‌، عدم جامع‌نگری و آینده‌نگری و ضعف در مدیریت منسجم آنها است.

قائدی ادامه داد: نابسامانی و ناهماهنگی در بین شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل همگانی، معضلی است که از دیرباز در شهر شیراز وجود داشته است‌.

رئیس کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک شورای شهر شیراز با ذکر این موضوع که افزایش کیفیت خدمات باعث افزایش مسافران سیستم می شود،عنوان کرد: با افزایش تعداد مسافران و رشد درآمد بخش خصوصی، میزان یارانه‌ای که شهرداری پرداخت می‌کند کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

وی همچنین ادامه داد: این امر سبب بهبود وضعیت‌ کسب و کار ناوگان تاکسیرانی ، فرصت‌های جدید و مکمل خدمات مترو و اتوبوس و از همه مهم‌تر رضایت شهروندان را به دنبال دارد.

قائدی در خصوص حمل‌ونقل غیرموتوری و به طور خاص دوچرخه‌سواری بیان کرد:نگاه مترقی در دنیای امروز در حوزه حمل‌ونقل، نه وسیله نقلیه بلکه نگاه و توجه به انسان است.

وی ترویج فرهنگ دوچرخه سواری به عنوان یکی از شیوه‌های موثر حمل‌ونقلی دانست.

کد مطلب 4519719

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