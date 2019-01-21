اقدامات قانونی برای آزادی مرضیه هاشمی انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تسلیت شهادت دخت گرامی پیامبر (ص) حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (س)، تصریح کرد: شخصیت حضرت زهرا (س) از جهات مختلفی برای ما شیعیان و همه مسلمین، شخصیت فوق العاده و برجسته ای است. از سوی دیگر، نسبت آن حضرت با پیامبر اکرم (ص)، امیرالمومنین علی (ع) و ائمه نجبا (ع)، هم در میان جوامع شیعی و اسلامی بازتاب های مهمی دارد و هم در عالم علوی دارای تجلیات عظیمی است که باید به آن توجه کرد.

توسعه فرهنگ غربی، الگوبرداری از ائمه (ع) را کمرنگ کرده است

رئیس قوه قضاییه افزود: بحث الگو بودن ائمه معصومین (ع) و حضرت صدیقه طاهره (س)، یک بحث مهم اخلاقی، دینی و ارزشی است که متاسفانه بر اثر تبلیغات گسترده و توسعه فرهنگ غربی در جهان، نقش الگوها و انسانهای متعالی، در زندگی انسانها، در روزگار ما کمرنگ شده است.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به طرح و تبیین بحرانی جهانی به نام «بحران ارزشها» پرداخت و اظهار کرد: در ورای این بحران، یک سابقه تمدنی طولانی به نام مدرنیته وجود دارد که ساخت ارزشها و «اختیار انسان ها در انتخاب ارزش های خود» از بارزترین آموزه های آن است و لازمه آن نیز نوعی نسبی گرایی ارزش هاست که باعث «نفی الگوهای متعالی» می شود.

رئیس قوه قضاییه با ابراز تأسف از اینکه در جهان امروز بر اثر سلطه تمدنی غرب و توسعه و ترویج آموزه های مدرنیته، دیگر صحبت از الگوهای معنوی و متعالی آنچنان رنگی ندارد، اظهار کرد: در اندیشه دینی، الگوها بسیار اهمیت دارند زیرا در واقع به مثابه حقایقی برانگیزاننده و جهت دهنده به افعال انسان ها به شمار می روند. در چنین فضایی است که مشاهده می کنیم درک محضر رسول الله (ص) یا امیرالمومنین (ع) چه تاثیری در رفتار انسان هایی دارد که این توفیق را داشته اند و به این ترتیب اعمال، رویکرد و سرنوشتشان متفاوت از سایر انسان ها بوده است.

حمایت حضرت زهرا (س) از امیرالمومنین، بهترین الگوی دفاع از ولایت است

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) هم به دلیل پرورش یافتن در دامان پیامبر اکرم (ص) و هم به دلیل معیت حضرت امیرالمومنین علی (ع) از جهات گوناگون یک الگوی متعالی و عظیم برای زنان و حتی مردان در جامعه امروز است، خاطرنشان کرد: حمایت حضرت فاطمه (س) از امیرالمومنین علی (ع) با آن عفاف و حیای الهی، نه به عنوان همسر ایشان بلکه به عنوان ولی خدا، بهترین الگو برای دفاع از اصل ولایت و حق امامت است که باید همواره در مقابل چشمان ما باشد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به خطبه آتشین حضرت زهراء (س) در دفاع از جایگاه ولایت و تلاش در جهت افشای غصب حق امامت، این عملکرد را بهترین الگو برای جامعه ایمانی خواند و آن را نتیجه «قرب الهی» دانست.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به تعبیر پیامبر اکرم (ص) درباره حضرت فاطمه (س) که فرمودند «فاطمهُ بضعهٌ منی یریبنی ما ارابها و یوذینی ما آذاها»، تصریح کرد: واضح است که مقصود پیامبر اکرم (ص) این نبوده که حضرت زهرا (س) پاره ای از تن و بدن ایشان بوده است بلکه در اینجا پیامبر به عنوان یک حقیقت علوی مد نظر است و وقتی می فرمایند «فاطمه بضعه منی» یعنی فاطمه (س) بخشی از حقیقت وجودی ایشان است که هر که او را بیازارد یا پریشان سازد، گویی پیامبر (ص) را آزرده است.

رئیس قوه قضاییه چنین تعبیری را دال بر اتحاد نفسانی پیامبر (ص) و حضرت صدیقه کبری (س) دانست و افزود: در روایات دیگری آمده است که حتی خداوند به غضب فاطمه (س) غضب می کند. چنین قرب عظیمی به ساحت ربوبی حق تعالی برای هر کسی فراهم نمی شود و این امر از ویژگی های برجسته حضرت زهرا (س) است.

الگوسازی از سلبریتی ها، فاصله جامعه را با الگوهای متعالی زیاد کرده است

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به غفلت انسان امروزی از خود بر اثر کثرت های متعدد پیرامونی، اظهار کرد: متاسفانه در فضایی که همین صداوسیمای جمهوری اسلامی موجب الگو شدن برخی افراد سطحی و کم مایه تحت عنوان «سلبریتی» می شود، فاصله جامعه با الگوهایی که عوالم باطن را سیر کرده اند و فعل و گفتارشان ظهور کلام و عمل حق تعالی است، زیاد می شود و این امر آسیب های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه هشدار داد: همه باید مراقب باشیم که دچار «غفلت» نشویم زیرا این امر سرمنشأ همه آسیب هاست و تا زمانی که غافل هستیم نمی توانیم ابعاد وجودی الگوهای متعالی را به درستی درک کنیم و به ضرورت بهره مندی از آنها پی ببریم.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: اگر تمام دنیای مادّی جمع شوند که فقط یک نقص معنوی انسان را برطرف کنند، تا زمانی که عنایتی از باطن، روی ندهد، امکان ندارد که نقص باطنی مان برطرف شود. شناخت نفس کلید یافتن این معارف است. این که اهل الله تاکید کرده اند باید خود را شناخت و مقصودشان شناخت شهودی است، همین است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه با چنین معرفتی می توان فهمید که «نورالسموات و الارض» چه معنایی دارد، به تشریح روایتی از کتاب معانی الاخبار و علل الشرایع شیخ صدوق درباره مقام حضرت فاطمه (س) پرداخت و اظهار کرد: در این روایت، راوی از امام صادق (ع) سوال می کند که چرا حضرت فاطمه (س) را «زهرا» نامیده اند؟ امام در پاسخ می فرمایند «لأنّها کانت إذا قامت فی محرابها زَهَرَ نورُها لأهل السماء کما تَزهَر نور الکواکب لأهل الأرض» یعنی دلیلش این است که وقتی حضرت فاطمه (س) در محراب به عبادت می ایستاد، نورش برای اهل سماء - که به نظر می رسد مقصود از سماء، باطن عالم باشد - چنان می تابید که نور ستارگان بر اهل زمین می تابد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه چنین تعابیری را با معیارهای مادی نمی توان سنجید، ابراز امیدواری کرد که جامعه امروز در مسیر بهره مندی از ائمه هدی (ع) به عنوان الگوهایی متعالی گام بردارد و برای قرب به ساحت آنها که طریق الی الله هستند، نلاش کند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توسل هر چه بیشتر به پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) گفت: تنها در این صورت است که بی بها بودن زندگی دنیایی و معنای آیه شریفه «اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ» را به خوبی درک خواهیم کرد.

استفاده ابزاری آمریکا و غرب از حقوق بشر کاملا آشکار است

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از بازداشت غیرقانونی مرضیه هاشمی خبرنگار آمریکایی شبکه خبری Press TV از سوی آمریکا، نسبت به ترویج عادت تجاوز به حقوق انسان ها توسط آمریکا و غرب ابراز تاسف کرد و گفت: امروز استفاده ابزاری آمریکا و غرب از مقوله «حقوق بشر» به خوبی آشکار است. در حادثه اخیر، مدعی هستند که این خبرنگار به عنوان «شاهد» بازداشت شده است! اولین بار است که می شنویم یک کشوری تبعه خود را که بیم فرار او هم نمی رود، در وطن خودش به عنوان شاهد بازداشت کند.

رئیس قوه قضاییه مسئولیت هرگونه آسیب احتمالی به خبرنگار Press TV را متوجه دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا دانست و با بیان اینکه شواهد نشان می دهد مشکل آمریکا با این خبرنگار به سبب دفاع او از انقلاب اسلامی ایران و انتقاد از جنایات آمریکا در نقاط مختلف جهان است، دادستان کل کشور را مامور کرد که تمام اقدامات لازم در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری را از باب دفاع از حقوق عامه برای آزادی این خبرنگار آمریکایی انجام دهد.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به در پیش بودن ایام چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: به فضل الهی ۴۰ سال از حرکت انقلاب در مسیر پر فراز و نشیب خود می گذرد و همگان شاهد بوده اند که دشمنان ما ۴۰ سال است تمام تلاش خود را برای به زانو در آوردن مردم بصیر و مقاوم ایران به کار بسته اند. دشمنان هرگز احتمال نمی دادند که مردم کوچه و بازار در ایران بتوانند این چنین در مقابل استعمار و استبداد بایستند و دست نشاندگان آنها را به رهبری مردی الهی همانند حضرت امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه) که سلاحی جز ایمان، اعتقاد و اتکا به حق تعالی نداشت، از کشور بیرون کنند.

پیشرفت ها و جایگاه ایران باعث حسد برخی کشورهای منطقه شده است

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: از آن روز، هر فریب، مکر و حیله ای را برای براندازی این نظام مردمی به کار بستند اما مردم بصیر ما در مقابل همه توطئه ها و دشمنی های آنان ایستادند و امروز در نقطه ای هستند که کشورشان رکن ثبات و امنیت و محور مقاومت در منطقه است. همین جایگاه و از سوی دیگر انواع پیشرفت های ایران در عرصه های گوناگون علمی، فناوری، دفاعی و ... باعث برانگیخته شدن رشک و حسد برخی کشورهای منطقه و تشدید دشمنی های بدخواهان ملت ایران و در راس آنها آمریکا شده است.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: با اینکه جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده است که پیشرفت های نظامی ما صرفا جنبه دفاعی دارد اما دشمنان ما خصوصا آمریکا از شرارت خود نکاسته اند و دائم در صدد به زانو درآوردن ملت ایران هستند. ضعف آنها در مواجهه منطقی با مردم ایران، آنان را وادار به توهین کرده است؛ چنانکه فراموش نمی کنیم بوش پسر چگونه مردم ما را «بربر» و جمهوری اسلامی را محور شرارت خواند. امروز هم رئیس جمهور نادان و کوته فکر آمریکا، ملتی با یک سابقه تمدنی عظیم را «تروریست» می خواند و با کج فهمی هر چه تمامتر به مردم بزرگ ایران اهانت می کند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه آمریکا و مغرب زمین، از معیارهای دوگانه خود رنج می برند و صرفا با کشورهایی که نوکر و تبع محض آنها باشند رابطه خوبی دارند، خاطرنشان کرد: اینکه به ایران بگویند «رعایت موازین حقوق بشر را از عربستان بیاموزید»! این سخن، عیار عقل و درک آنها را نشان می دهد و جهان را با معیارهای «بربریت» بیشتر آشنا می سازد.

کشورها مراقب باشند آمریکا با «ایران هراسی» سرشان کلاه نگذارد

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مقاومت اصیل، ایمانی و صبورانه ملت ایران و دفاع از ارزش ها و آرمان های اسلام و انقلاب طی ۴۰ سال گذشته، تصریح کرد: یکی از اقداماتی که اخیرا نیز با تحرکات و رفت و آمدهای وزیر خارجه آمریکا و مشاوران ترامپ به منطقه و سایر کشورها تشدید شده است، مقوله «ایران هراسی» است که در این زمینه باید خود کشورها مراقب باشند با این اقدامات آمریکا سرشان کلاه نرود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه صلابت ملت ایران با این قبیل تحرکات موذیانه مخدوش نمی شود، تاکید کرد: چنین اقداماتی قطعا موجب انسجام هر چه بیشتر ملت ایران می شود و امیدواریم که مردم و مسئولان با برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم ایام الله دهه فجر و همچنین حضور حماسی در راهپیمایی ۲۲ بهمن به عنوان معیار مقابله با دشمنان، پیام دقیقی به آمریکا و اذنابش بدهند و فراموش نکنیم که امروز، وحدت مردم و مسئولان تحت رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، عامل در هم کوبیدن دشمن است و تاثیر فشارها و تحریم ها را از بین خواهد برد.

براساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت.