به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، در دی ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٥٤,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٠ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٩.٦ درصد می‌باشد.

افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور

در دی ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٥٤,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٠ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٩,٦ درصد می‌باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٩,٦ درصد بیشتر از دی ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٣٧,٤ درصد) ٢.٢ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٣٩٧ به ٢٠.٦ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (١٨.٠ درصد) ٢.٦ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٢,٨ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ١.٦ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به دی ماه ١٣٩٦ برای این دو گروه به ترتیب ٥٧.٨ و ٣٢.٤ درصد می­باشد.

افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در دی ماه ١٣٩٧ به عدد ١٥٤,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٩,٠ درصد است که نسبت به ماه قبل (٣٦,٩ درصد) ٢.١ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در دی ماه ١٣٩٧ به عدد ١٥٨,٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٢,٧ درصد است که نسبت به ماه قبل (٣٩,٩ درصد) ٢.٨ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در ماه جاری اکثر بخش‌های زیر مجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده‌اند. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت» (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «هتل و رستوران» (انواع غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه «مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» (انواع شوینده­ها)، گروه «پوشاک و کفش» و گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل گروه«دخانیات» کاهش قیمت داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» تجهیزات رایانه نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٣٩٧ برای دهک های مختلف هزینه ای از ١٩,٦ درصد برای دهک اول تا ٢٢.٣ درصد برای دهک دهم است.