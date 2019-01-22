نحوه نگهداری ایمن غذاها در یخچال

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان غذا و دارو آمریکا نکات زیر را برای نگهداری مواد خوراکی در یخچال توصیه می کند:

- مواد خوراکی مارینه شده را به جای نگهداری در دمای محیط، در یخچال نگهداری کنید. باکتری ها به سرعت در دمای محیط تکثیر می شوند.

- بطور مرتب یخچال را تمیز کنید و مواد ریخته شده در یخچال را فورا پاک کنید تا رشد باکتری ها کاهش یابد.

- از چکه کردن آب گوشت در یخچال جلوگیری نمایید که می تواند امکان پخش میکروب ها را به غذاها فراهم سازد.

- مواد خوراکی در یخچال را با درپوش بپوشانید.

- هر روز مواد خوراکی فاسدشدنی در یخچال را چک کنید.

- تخم مرغ ها را در ظرفی در خود یخچال به جای درب آن نگهداری کنید، چراکه دما در قسمت درب یخچال بیشتر است.

- همواره تاریخ انقضاء مواد خوراکی را چک کنید.

- در صورت تغییر ظاهر مواد خوراکی یا گذشت تاریخ انقضاء آن، ماده خوراکی را دور اندازید.