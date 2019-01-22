  1. سلامت
  2. بهداشت
۲ بهمن ۱۳۹۷، ۶:۱۱

سازمان غذا و دارو آمریکا توصیه می کند؛

نحوه نگهداری ایمن غذاها در یخچال

نحوه نگهداری ایمن غذاها در یخچال

نگهداری موادغذایی در یخچال می تواند به حفظ سلامت خوراکی ها در مقابل میکروب ها و پیشگیری از بیماری های ناشی از موادغذایی کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان غذا و دارو آمریکا نکات زیر را برای نگهداری مواد خوراکی در یخچال توصیه می کند:

- مواد خوراکی مارینه شده را به جای نگهداری در دمای محیط، در یخچال نگهداری کنید. باکتری ها به سرعت در دمای محیط تکثیر می شوند.

- بطور مرتب یخچال را تمیز کنید و مواد ریخته شده در یخچال را فورا پاک کنید تا رشد باکتری ها کاهش یابد.

- از چکه کردن آب گوشت در یخچال جلوگیری نمایید که می تواند امکان پخش میکروب ها را به غذاها فراهم سازد.

- مواد خوراکی در یخچال را با درپوش بپوشانید.

- هر روز مواد خوراکی فاسدشدنی در یخچال را چک کنید.

- تخم مرغ ها را در ظرفی در خود یخچال به جای درب آن نگهداری کنید، چراکه دما در قسمت درب یخچال بیشتر است.

- همواره تاریخ انقضاء مواد خوراکی را چک کنید.

- در صورت تغییر ظاهر مواد خوراکی یا گذشت تاریخ انقضاء آن، ماده خوراکی را دور اندازید.

کد مطلب 4519994

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها