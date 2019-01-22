نمایشگاه تخصصی رباتیک و هوش مصنوعی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سروش صادق نژاد دبیر جشنواره بینالمللی رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه جهان امروز در مرز یک انقلاب فناوری ایستاده که روش زندگی را از بنیان دگرگون ساخته است، گفت: این دگرگونی که منشا آن رباتیک، اتوماسیون و هوش مصنوعی است، تحول گستردهای در همه صنایع ایجاد کرده است. این در حالی است که بر اساس آمارها، در ایران تنها ۱۰ درصد از صنایع کشور از رباتهای پیشرفته استفاده میکنند، در حالی که این آمار در دنیا ۶۰ تا ۷۰ درصد است.
وی اضافه کرد: این عدد نشان میدهد صنایع کشور نتوانستهاند به سمت رباتهای پیشرفته حرکت کنند، لذا نیازمند توجه جدی همه مدیران و تلاشگران این عرصه برای توسعه همه جانبه رباتیک و هوشمندسازی صنعت است.
صادق نژاد با اشاره به دستاوردهای دانشگاهها، مراکز رشد، پارکهای علمی و فناوری و شرکتهای دانش بنیان در این حوزه، یادآور شد: در این راستا اولین فن بازار رباتیک، هوش مصنوعی و اتوماسیون صنعتی در کشور که محلی برای ارائه دستاوردهای دانشگاهها، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری کشور و صنایع وابسته خواهد بود، برگزار خواهد شد.
رئیس کمیته ملی رباتیک جمهوری اسلامی ایران فیرا هدف از برگزاری این نمایشگاه را بسترسازی برای معرفی شرکتهای توانمند حوزه اتوماسیون، رباتیک و هوش مصنوعی، جلب پشتیبانی و حمایت دستگاههای دولتی و خصوصی سرمایه گذار از شرکتهای فناور و حمایت از تولید داخل و کالای ایرانی دانست.
صادق نژاد خاطرنشان کرد: ایجاد جو نشاط و ترغیب دانش آموزان، دانشجویان و محققین به فعالیتهای پژوهشی، تحقیقاتی و تیمی با الگوی پژوهشهای کاربردی و دانش بنیان، ارتقاء دانش بومی در زمینه رباتیک و هوش مصنوعی در جهت ایفای نقش موثر در نظام نوآوری و فناوری کشور، فراهم ساختن بستر لازم برای عرضه ایدههای جدید محققان و کمک به تجاریسازی آنها و همچنین بحث و تبادل نظر میان دانشگاهیان، محققان و صنعتگران را از دستاوردهای مهم این رویداد مهم در کشور برشمرد.
وی افزود، برگزاری این نمایشگاه در راستای ساماندهی و ایجاد تمرکز در جامعه رباتیک، اتوماسیون و هوش مصنوعی کشور و سوق دادن این دانش به سمت تولید اقتصاد دانش بنیان بوده و باهدف بسترسازی جهت معرفی شرکتهای توانمند حوزه اتوماسیون صنعتی، رباتیک و هوش مصنوعی و برقراری ارتباط میان صنعتگران و متخصصان این حوزه بهویژه در صنایع خودروسازی و قطعهسازی، نفت گاز و پتروشیمی، صنایع دفاعی و فضایی و دریایی، صنایع مخابرات، صنایع برق و نیروگاهی، صنایع عمرانی، صنایع آب و شبکههای تصفیه و توزیع، صنایع معدنی و معادن و ... برگزار می شود.
وی ادامه داد: این مسابقات توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت و حمایت مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ۱۰ تا ۱۳ اسفندماه سال ۱۳۹۷ و در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران و همزمان با برگزاری هشتمین دوره مسابقات بین المللی رباتیک امیرکبیر (فیراکاپ آزاد ایران) برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد: با برگزاری این نمایشگاه در سال جاری بتوانیم دستاوردهای بهتری را از کشور در سال ۲۰۲۰ که جمهوری اسلامی ایران میزبان بزرگترین رویداد رباتیک در جهان است را شاهد باشیم.
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