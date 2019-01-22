ژاپن رکورد خشونت در فوتبال آسیا را شکست!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ژاپن موفق شد در مرحله یک هشتم نهایی از سد عربستان عبور کرده و راهی مرحله بعدی جام ملتهای آسیا شود، اما نمی‌توان منکر این موضوع شد که صعود ژاپن صعودی مقتدرانه نبود و پر افتخار ترین تیم آسیا به سختی توانست عربستان را پشت سر بگذارد.

ژاپنی‌ها برنده دیداری شدند که از نظر فنی نسبت به حریف شان برتری نداشتند و تاحدودی هم شانس آنها را در رسیدن به این موفقیت همراهی کرد.

چشم بادامی‌ها برای رسیدن به موفقیت در این بازی خشونت را هم چاشنی کارشان کردند و تعداد خطاهای آنها در این بازی آنقدر زیاد بود که حتی رکورد خشونت کره شمالی را هم شکسته و تبدیل به خشن ترین تیم آسیا شدند.

بازیکنان تیم ملی ژاپن در جریان دیدار با عربستان ۲۸ بار مرتکب خطا شدند تا تعداد خطاهای آنها در این جام به عدد ۷۰ برسد. پیش از این تیم ملی کره شمالی با ۵۱ خطا و متوسط ۱۷ خطا در هر بازی خشن ترین تیم مسابقات بودد. این عنوان حالا با ۷۰ خطا در ۴ بازی و متوسط ۱۷/۵ خطا به ازای هر بازی به تیم ژاپن تعلق دارد.