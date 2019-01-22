اتفاق عجیب در ثبت قراردادهای یک تیم/ لیست باشگاه را تغییر دادند!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه گل ریحان که در ابتدای فصل با نام اکسین در رقابتهای لیگ دسته اول حاضر بود، علیرغم صرف هزینه‌های فراوان نتوانست چهره تیمی مدعی برای صعود را داشته باشد و با از دست دادن امتیازات فراوان از صدر جدول فاصله گرفت.

این باشگاه اخیرا با حاشیه‌هایی در تیم‌های پایه مواجه شده و حضور تیم امید این باشگاه در مسابقات زیر گروه مناطق کشور با مشکلاتی مواجه روبرو شده است.

ماجرا از این قرار است که مسئولان تیم گل ریحان اسامی بازیکنان مدنظرشان برای حضور در تیم امید را با مُهر باشگاه به هیات فوتبال استان البرز تحویل می دهند تا قرارداد بازیکنان در دفتر این هیات ثبت شود.

درحالی که مسئولان باشگاه خیالشان از بابت ثبت قرارداد بازیکنانی که در فهرست قرار داشتند راحت بود، چند ساعت بعد متوجه شدند یکی از مسئولان هیات در اقدامی عجیب و بدون اطلاع مسئولان تیم گل ریحان، فهرست جدیدی از بازیکنان تیم امید را تنظیم و بدون مهر و امضا باشگاه فهرست جدید را به ثبت رسانده اند.

این اقدام به قدری عجیب و غیر قابل باور بود که مسئولان تیم گل ریحان هنوز نتوانسته اند واکنشی به آن داشته باشند. البته این ابهام هم در مورد مدیریت باشگاه وجود دارد که چرا پس از آگاهی از این تخلف واکنشی نداشته است.

اما آنچه مسلم است در ثبت این قراردادها تخلف بزرگی از سوی هیات فوتبال استان البرز صورت گرفته است.

هر دو فهرست مورد اشاره در این گزارش در اختیار گروه ورزشی مهر قرار دارد.