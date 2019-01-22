حسین رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد مدارس شهری استان البرز را دو هزار و ۴۵۵ مدرسه اعلام کرد و گفت: ۴۴۵ هزار و ۳۸ دانش آموزان البرزی در ۱۱ هزار و ۸۷ کلاس درس مشغول به تحصیل هستند.

وی تعداد مدارس روستایی استان را ۳۵۴ مدرسه اعلام کرد و گفت: ۳۸ هزار و ۹۰۳ دانش‌آموز در هزار و ۴۸۵ کلاس درس مشغول تحصیل هستند.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه نیروی انسانی آموزش‌وپرورش استان البرز بابیان اینکه دانش آموزان روستایی استان در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل هستند، گفت: آن‌ها برای گذراندن مقاطع توسعه به مدارس شهری مراجعه می‌کنند. در برخی روستاها نیز مقاطع متوسطه وجود دارد.

رحمانیان در بخش دیگری به رشد جمعیت دانش‌آموزی در استان اشاره کرد و گفت: در این حوزه رشد ۶ درصدی را شاهد هستیم.

وی به فعالیت مدارس شبانه‌روزی استان نیز اشاره کرد و گفت: این مدارس ویژه دانش آموزان روستایی است که از محل زندگی خود دور هستند مانند دانشجویانی که در دروان تحصیل در خوابگاه به سر می‌برند.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه نیروی انسانی آموزش‌وپرورش استان البرز گفت: در استان البرز ۹ مدرسه شبانه‌روزی دایر است، در این مدارس ۶۶ کلاس درس وجود دارد و تعداد دانش آموزان این مدارس نیز هزار و ۱۰۷ نفر است.

رحمانیان در خصوص گستره فعالیت مدارس شبانه‌روزی استان، گفت: یک مدرسه شبانه‌روزی در شهرستان طالقان، دو مدرسه در شهرستان ساوجبلاغ و شش مدرسه در شهرستان اشتهارد وجود دارد.