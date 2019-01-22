۳۸۰۰ پروانه بهره برداری در استان قزوین صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی پرزحمت روز سه شنبه در نشستی که با حضور اصحاب رسانه استان قزوین با موضوع بیان دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب در سالن جلسات مدیریت بحران استانداری برگزار شد اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران اگرچه در سال های فعالیت خود مشکلات و تنگناهای زیادی به خود دیده ولی رشد و شکوفایی همواره در آن قابل توجه است و در حوزه صنعت، معدن و تجارت به خصوص در استان قزوین به خوبی می توان آثار پیشرفت های ناشی از انقلاب را مشاهده کرد.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران در کنار همه برکاتی که برای مردم به ارمغان آورد موجب رشد در عرصه صنعت با تلاش صنعتگران و فعالان داخلی شد چرا که قبل از انقلاب اسلامی تنها ۱۶ هزار نفر در ۱۰۰ واحد صنعتی در قزوین در حال فعالیت بودند که امروز این تعداد به ۱۴۵ هزار نفر رسیده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: اگر امروز قزوین به یکی از قطب های صنعتی کشور تبدیل شده به دلیل حمایت های انقلاب اسلامی و تلاش های دلسوزانه صنعتگران استان است و رسیدن به رتبه اول تولید محصولات سلولوزی و شیشه دارویی، رتبه سوم در تولید لوازم خانگی و رتبه چهارم در تولید کاشی و سرامیک در قزوین شاهدی بر این مدعاست.

پر زحمت یادآورشد: امروز صنعتگران استان قزوین توانسته اند رتبه ۴ کشوری در تولیدات نساجی و رتبه ۵ در عرصه تولیدات فولادی و رتبه ششم تولید قطعات خودرو در کشور را کسب کنند.

وی همچنین از حضور پر رنگ سرمایه گذاران خارجی در استان خبر داد و تاکید کرد: ۶۰۰ پروژه با ۷۵۰ میلیون تومان اعتبار توسط سرمایه گذاران خارجی در قزوین در حال اجراست که نزدیک به ۲۰ هزار نفر اشتغالزایی برای استان به همراه خواهد داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین همچنین با اشاره به فعالیت اصناف در قزوین گفت: امروز اصناف استان قدرتمند، هدفمند و برنامه ریزی شده به فعالیت خود در قزوین مشغولند و حضور ۳۸ هزار واحد صنفی در قزوین و رشد ۹۰ درصدی آن نسبت به قبل از انقلاب نوید دهنده روند رو به رشد این عرصه در قزوین است.

پر زحمت خاطرنشان کرد: فعالیت معادن در قزوین نیز پس از انقلاب اسلامی به اوج خود رسیده و از ۷۰ معدن به تعداد ۵۷۰ فقره مجوز و پروانه بهره برداری رسیده ایم و با تاسیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان از ابتدای امسال ۱۱ هزار واحد صنفی، صنعتی و کشاورزی مورد بازرسی قرار گرفته اند.

وی از تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در قزوین خبر داد و اظهار داشت: با همه توان در کنار تولیدکنندگان استان ایستاده ایم و برای رفع موانع و مشکلاتی که بر سر راه تولید آن ها قرار دارد تلاش می کنیم.