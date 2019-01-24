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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۵

سید علی موسوی:

ژاپن مرموزترین تیم آسیا است/ ایران پتانسیل قهرمانی را دارد

ژاپن مرموزترین تیم آسیا است/ ایران پتانسیل قهرمانی را دارد

ملی پوش سابق کشورمان گفت: تیم ملی فوتبال ژاپن هنوز قابلیت‌های اصلی‌اش را به نمایش نگذاشته و بسیار مرموز مقابل حریفانش به میدان رفته است.

سید علی موسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم‌های مدعی قهرمانی در آسیا در مراحل گروهی با همه توان شان بازی نکردند و اصل قوای تیمی شان را برای مراحل حذفی و حساس نگه داشتند. برای همین است که چهره واقعی جام ملتهای آسیا را از مرحله یک هشتم مشاهده می کنیم.

وی افزود: از اول هم تیمهای صعود کننده کاملا قابل پیش بینی بودند و حتی می شد تصور کرد کدام تیمها به مرحله یک چهارم خواهند رسید. شاید تنها میهمان ناخوانده این مرحله ویتنام باشد و تیمی که جایش در بین ۸ تیم برتر خالی است، عربستان است.

مهاجم پیشین تیم ملی کشورمان گفت: باوجود بازیهای خوبی که تیم هایی مثل ایران، کره و به ویژه قطر نشان داده اند، به عقیده من از تیم ژاپن در این بازیها به راحتی نباید عبور کرد. ژاپنی ها بسیار مرموز بازی کرده اند و فقط دنبال حداقل ها برای پیروزی بودند. 

موسوی خاطرنشان ساخت: بعید می دانم تیم ملی ایران برای عبور از چین مشکل خاصی داشته باشد و ژاپن هم ویتنام را حذف خواهد کرد. بازی ایران و ژاپن بسیار تعیین کننده است و بعید نیست برنده این بازی قهرمان جام باشد.

پیشکسوت فوتبال کشورمان در خصوص ادامه همکاری کی روش با تیم ملی ایران گفت: خیلی ها می گویند کی روش پول زیادی گرفته است. شاید ما پول خوبی به او داده باشیم اما امکانات مناسبی در اختیارش نگذاشته ایم و باید بپذیریم کی روش نسبت به امکاناتی که به او دادیم نتایج خیلی خوبی گرفته است. او سالهاست فوتبال ایران را در رنکینگ یک آسیا نگه داشته و یک نسل جدید برای فوتبال ایران ساخته است.

ملی پوش سابق کشورمان خاطرنشان ساخت: امیدوارم در خصوص ادامه همکاری کی روش بهترین تصمیم گرفته شود و اگر قرار است در پایان جام ملتها همکاری با او قطع شود، مربی بزرگتر از او را برای تیم ملی بیاورند.

کد مطلب 4521552

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