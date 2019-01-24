۱۳۴ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق در کردستان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان کردستان، سردار علی آزادی در رابطه با این کشفیات اظهارداشت: در راستای تشدید طرح عملیاتی مبارزه با کالای قاچاق، ماموران یگان امداد انتظامی شهرستان بیجار حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه خودروی پژو روا مظنون شدند.

وی افزود: با توجه به اظهارات ضد و نقیض راننده و پس از هماهنگی با مراجع قضائی خودرو متوقف و مورد بازرسی قرار گرفت که در بازرسی دقیق از خودروی مورد نظر ۱۰۰ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق که به طور ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف شد.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی این تعداد گوشی تلفن همراه را بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، ادامه داد: در این عملیات راننده و سرنشین خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع ذیصلاح شدند.

آزادی همچنین از کشف محموله گوشی تلفن همراه قاچاق به ارزش بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال طی یک عملیات در شهرستان سقز خبرداد و یادآور شد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی شهرستان سقز در پی مدت ها کار اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی یکی از عوامل توزیع گوشی تلفن همراه قاچاق شدند.

وی بیان کرد: با اشراف اطلاعاتی ماموران پلیس آگاهی، خودروی سمند حامل گوشی تلفن همراه در محور سقز به دیواندره مشاهده و طی یک تعقیب و گریز پلیسی متوقف شد که در بازرسی از خودروی مورد نظر ۳۴ دستگاه انواع گوشی تلفن هوشمند قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این محموله را بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: در این عملیات راننده و سرنشین خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع ذیصلاح شدند.