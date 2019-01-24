خوزستان رتبه اول احداث پروژه های ورزشی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر ظهر امروز پنجشنبه در آئین کلنگ زنی ورزشگاه دو هزار و ۵۰۰ نفری شهرستان دزفول اظهار کرد: استان خوزستان از نظر تعداد اجرای پروژه های عمرانی در حوزه ورزش و جوانان از رتبه اول در کشور برخوردار است.

وی افزود: باهمت استاندار و مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان و هماهنگی های صورت گرفته بیش از ۲۰۰ پروژه در حوزه ورزش و جوانان در خوزستان در حال بهره برداری و یا کلنگ زنی هستند.

وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: تلاش مجموعه وزارت ورزش و جوانان این است که تا پایان عمر این دولت با وجود تمام مشکلات و موانع مالی با بهره برداری از این پروژه های ورزشی در نقاط مختلف خوزستان، دین خود را نسبت به دلاورمردی ها و قهرمانی های مردم این استان ادا کند.

سلطانی فر اضافه کرد: قطعا با بهره برداری از این پروژه ها تا دو سال آینده بخشی از عقب ماندگی ها و مشکلات خوزستان در حوزه ورزش رفع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور وزیر ورزش و جوانان، استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان محلی و استانی، بزرگترین مجوعه ورزشی سرپوشیده شمال خوزستان امروز در دزفول کلنگ زنی شد.

این ورزشگاه که در زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع احداث خواهد شد، شامل سالن های چند منظوره والیبال، بسکتبال، کشتی، فوتسال و رشته های رزمی است؛ ضمن اینکه مقرر شده در بلند مدت درکنار این مجموعه ورزشی، چند زمین چمن نیز احداث شود.

با بهره برداری از این مجموعه ورزشی سرپوشیده دزفول این فرصت را پیدا می کند که میزبان مسابقات بزرگ رشته های داخل سالنی باشد.