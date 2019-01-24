مجمع فدراسیون دوومیدانی برگزار شد/ از تذکر مالی تا گلایه حدادی

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون دوومیدانی مربوط به سال‌های ۹۵ و ۹۶ صبح امروز پنجشنبه در محل هتل المپیک برگزار شد. در این مجمع محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، کهندانی نماینده کمیته ملی المپیک، شروین اسبقیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها حضور داشتند.

همچنین الهام کاکلی و احسان حدادی نیز به عنوان نماینده ورزشکاران شرکت کرده بودند. در ابتدای این جلسه گزارش مالی فدراسیون از سوی خزانه‌دار ارائه شدکه با برخی تذکرات داورزنی همراه بود.

مستجاب الدعوه بازرس فدراسیون نیز خواستار شفاف سازی درباره ساختمان‌های اجاره داده شده متعلق به فدراسیون و رفع برخی اشکالات دیگر شد.

کیهانی رئیس فدراسیون دوومیدانی همچنین توضیحاتی درباره سفرهای خود ارائه کرد و گفت: در طول سه سال گذشته ۱۵ سفر کاری داشته ام. در سال ۹۷ نیز فقط چهار مسافرت داشتم. اگر اعضای مجمع با این سفرهای مأموریتی مخالفت دارند، تذکر بدهند. درباره سفر اخیر به اردن نیز برای رایزنی در کسب کرسی کنفدراسیون آسیا بود.

حدادی: حداکثر تا ۵ سال دیگر ورزش حرفه ای را کنار می‌گذارم

همچنین احسان حدادی نماینده ورزشکاران بااشاره به درخواست هزینه برای آمادگی به منظور حضور در المپیک گفت: هزینه‌های من از یک تا صد برای هرینه مربی و اردوها بوده است. هیچ رئیس فدراسیون یا مسئولی را نمی‌بینید که بگویند فلان ورزشکار فلان مبلغ را می‌خواهد یا می‌گویند اگر بقیه ورزشکاران بفهمند برای این ورزشکار اینقدر خرج می‌شود چه اتفاقی می‌افتد. این که ورزشکاری را در مقابل ورزشکار دیگر بگذارند اصلاً درست نیست. از آقای غیاثی قطعاً توقع بیشتری دارم. ایشان اسطوره دوومیدانی بودند و شناسنامه این رشته هستند.

وی افزود: اگر پرچم ایران بالا برود باعث سرافرازی ایران است. فکر می‌کنم دو یا سه سال دیگر و حداکثر تا ۵ سال دیگر ورزش حرفه ای را کنار بگذارم و قطعاً بعد از آن تجربیاتم را در اختیار دیگر ورزشکاران می‌گذارم.

داورزنی: ورزش امروز با ورزش قبل از انقلاب اصلاً قابل مقایسه نیست

همچنین محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان در مجمع گفت: از روزی که انقلاب کرده‌ایم تاکنون در حال فشار و بحران بودیم، اما در خیلی موارد رشد داشتیم. دهه اول انقلاب هر روز با یک بحران مواجه بودیم. کشور ما فقیر نیست و فقط باید درست مدیریت شود. کشوری که منابع زیادی دارد نمی‌تواند بگوید فقیر است.

وی افزود: ورزش الان با قبل از انقلاب قابل قیاس نیست. در این ۴۰ سال اولین‌های زیادی در بخش بانوان و مردان داشتیم. کبدی، کاراته، ووشو، تکواندو و… موفق بودیم، آن هم در شرایطی که هر روز بحرانی هم داریم. والیبال الان کشور را با قبل انقلاب نمی‌توان قیاس کرد.

معاون وزیر ادامه داد: ورزشکاران خوبی در دوومیدانی مثل حدادی، تفتیان، کیهانی و … داریم که با مشکلات به عناوین خوبی رسیدند که با همدلی بهتر هم خواهد شد.

* بهاره سلطانی