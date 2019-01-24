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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۴۱

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان سمنان:

سالانه ۴۰۰۰پرونده به مراکز مشاوره ناجا در سمنان ارجاع می‌شود

سالانه ۴۰۰۰پرونده به مراکز مشاوره ناجا در سمنان ارجاع می‌شود

سمنان - معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان گفت: سالانه به‌طور متوسط چهار هزار پرونده به مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی نیروی انتظامی در سطح استان ارجاع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیوندی ظهر پنج‌شنبه در نشستی با حضور اصحاب رسانه باهدف تشریح عملکرد حوزه مددکاری و مشاوره ناجا در استان سمنان، بابیان اینکه سالانه چهار هزار پرونده به مراکز مشاوره ناجا در استان ارجاع می‌شود، تأکید کرد: ۶۸ درصد این پرونده‌ها با کمک کارشناسان و مشاوران این مراکز حل‌وفصل شده و از سیستم قضایی خارج می‌شود.

وی بابیان اینکه ۶۷ درصد پرونده‌های مراکز مشاوره پلیس سمنان منجر به صلح شده است، تأکید کرد: این آمار نسبتاً قابل‌توجهی محسوب می‌شود که نشان‌دهنده تأثیرات بسزای مشاوره در پرونده‌های قضایی و جرائم است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان بیان کرد: در کنار مشاوره‌های ارائه‌شده به مردم و اقشار مختلف در ۹ ماهه سال جاری، برای ۱۳ هزار و ۸۰۴ نفر از اقشار مختلف مردم دوره‌های آموزشی برگزارشده است.

پیوندی بابیان اینکه این کلاس‌های آموزشی با موضوع‌های مهارت‌های زندگی، تربیت فرزندان و آسیب‌های اجتماعی و فضای مجازی برگزارشده است، ابراز کرد: ۲۲کارشناس علوم اجتماعی مجرب در این دوره‌ها به کارگیری شده‌اند.

وی توسعه خدمات مشاوره و مددکاری به تمام اقشار جامعه را هدف نیروی انتظامی دانست و تاکید کرد: در سطح استان سمنان نیز فرماندهی انتظامی نگاه ویژه ای به این موضوع دارد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه یکی از آثار مثبت مشاوره های ارائه شده به اقشار مردم توسط ناجا، ریشه یابی و سبب شناسی مشکلات خانوادگی است، تاکید کرد: این امر به ارتقای روابط بین زوجین و خانواده ها کمک می کند.

کد مطلب 4522634

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