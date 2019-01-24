پیکر شهید «علیرضا زیبرم» در جنوب تهران تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهید «علیرضا زیبرم» از شهدای دوران دفاع مقدس که که از سال ۶۷ به‌ عنوان شهید جاویدالاثر شناخته‌ شده بود، ظهر پنجشنبه از از میدان اصلی شهرری به سمت حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) برگزار شد.

در این مراسم که مسئولان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند، حجت‌الاسلام عامری بر پیکر شهید نماز خواند و سپس این پیکر مطهر برای تدفین در قطعه ۲۷ بهشت‌زهرا (س) به این مکان منتقل شد.

بر اساس این گزارش، شهید علیرضا زیبرم متولد سال ۱۳۴۶ و از دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی بود، که از طریق لشکر ۱۹ فجر شیراز عازم جبهه شد و در ۴ خردادماه ۱۳۶۷ در پاسگاه زید به شهادت رسید.