هفته دوازدهم کورس اسبدوانی زمستانه گنبد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوازدهم رقابت‌های کورس اسبدوانی زمستانه گنبدکاووس بعدازظهر پنجشنبه ۴۳ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد در ۶ دور هزار، هزار و ۲۰۰ و هزار و ۵۵۰ متری در مجموعه سوارکاری این شهرستان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ۹۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های ۶ گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن سه ساله در کلاس میدن به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که کمال دلیجه عطا با اسب یوناتان رحیم زودتر از خط پایان گذشت و یوسف دهش با اسب ماراتن هورس و بنیامین جرجانی با اسب بختیم به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های دوخون دو ساله در کلاس میدن به مسافت هزار متر بود که مهران عطا با اسب کارول اسپید عنوان اول را به دست آورد و پیمان قلرعطا با اسب ویندا و علی محمد غراوی با اسب ادن لای به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های دوخون سه ساله در هندیکپ کلاس چهار به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که ستار مهرانی با اسب ویوا بوی موفق به کسب مقام اول شد و کمال دلیجه عطا با اسب جانام و پیمان قلرعطا با اسب سامرسا به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های تروبرد سه ساله در هندیکپ کلاس سه به مسافت هزار و ۲۰۰ متر شکل گرفت که موسی محمدی با اسب رد شدو زودتر از خط پایان عبور کرد و کمال دلیجه عطا با اسب گلدن استیت و رامین قهرمانی با اسب مستر دن به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های دوخون سه ساله در هندیکپ کلاس یک به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که عبدالرحیم آرمیده با اسب اوسین بولت نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و کمال دلیجه عطا با اسب ویمتو و ستار مهرانی با اسب بای بای نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم و پایانی اسب‌های دوخون سه ساله در هندیکپ کلاس ۶ به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که ستار مهرانی با اسب اوچر بانو موفق به کسب مقام اول شد و یاسر جرجانی با اسب داگلاس و رامین قهرمانی با اسب داز تاجر به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

ستار مهرانی بهترین چابکسوار هفته

در پایان هفته دوازدهم رقابت‌های کورس اسبدوانی زمستانه گنبد، ستار مهرانی با کسب دو مقام نخست و یک مقام سوم بهترین چابکسوار هفته لقب گرفت، کمال دلیجه عطا یک مقام نخست و سه مقام دوم کسب کرد و مهران عطا، موسی محمدی و عبدالرحیم آرمیده هر کدام یک مقام نخست به دست آوردند.

لازم به ذکر است؛ هفته سیزدهم رقابت‌های کورس اسبدوانی زمستانه گنبد، بعدازظهر جمعه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار خواهد شد.

مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.