به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول عصر امروز پنجشنبه با برگزاری هفت دیدار پیگیری شد که شکست خانگی سرخپوشان پاکدشت مهمترین اتفاق این هفته بود. با این شکست گل گهر به لطف پیروزی برابر نود ارومیه موقعیتش را در صدر جدول تثبیت کرد.

نتایج دیدارهای این هفته به شرح زیر است:

* فجرسپاسی شیراز ۲ - خونه‌به‌خونه مازندران صفر

گل‌ها: عباس بوعذار (۷۷ - پنالتی) و بابامحمدی (۲+۹۰)

اخراج: محمدحسین باباگلی از خونه‌به‌خونه

* مس کرمان صفر - آلومینیوم اراک صفر

* بادران تهران صفر - گل ریحان البرز ۲

گل‌ها: یاسر فیضی (۷۲ و ۸۰)

* شهرداری تبریز صفر - شاهین شهرداری بوشهر یک

گل‌ها: بهمن سالاری (۷۸)

* سرخپوشان پاکدشت صفر - قشقایی شیراز ۲

گل‌ها: محمد مهری (۴۰ و ۷۵)

* گل‌گهر سیرجان یک - نود ارومیه صفر

گل‌ها: امین پورعلی (۲۵)

* ملوان بندرانزلی ۲ - مس رفسنجان صفر

گل‌ها: محمد حسین‌پور (۹۰) و شهریار مقانلو (۵ + ۹۰)

در پایان رقابتهای این هفته تیم گل گهر سیرجان با ۳۹ امتیاز در صدر جدول باقی ماند و سرخپوشان ورامین با ۳۳ امتیاز در رده دوم قرار گرفت و شاهین شهرداری بوشهر با ۳۰ امتیاز سوم است. در انتهای جدول نیز کارون اروند با ۱۴ امتیاز در قعر جدول قرار دارد. خونه‌به‌خونه با همین تعداد امتیاز و تفاضل گل بهتر پانزدهم، و شهرداری ماهشهر با ۱۵ امتیاز در رتبه چهاردهم جدول حضور دارند.