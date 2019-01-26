برنامه ضربتی برای مبارزه با مواد مخدر/ قاچاق سوخت روند کاهشی یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایوب سلیمانی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: نیروی انتظامی در استان بوشهر عملکرد خوبی داشته است و در بسیاری از شاخص‌ها شاهد رشد مناسبی هستیم.

وی با اشاره به اینکه هیچ‌گونه مشکل امنیتی را در استان بوشهر شاهد نیستیم، خاطرنشان کرد: مرزهای آبی و معابر استان بوشهر در امنیت کامل است و با اقدامات به‌موقع هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی از کشف بیش از ۸۰۰ تن انواع مخدر طی یک سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: علاوه بر مرزهای آبی در مرزهای زمینی نیز شاهد تلاش سوداگران برای انتقال مواد مخدر هستیم که پلیس طرح‌های متنوعی برای مقابله با آن دارد.

وی با تشریح برنامه ضربتی ناجا در سال آینده برای مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود که فضا برای قاچاقچیان مواد مخدر ناامن شود و از ورود مواد مخدر به کشور جلوگیری کنیم.

سلیمانی با بیان اینکه مبادی ورودی و خروجی مرزهای کشور به محلی برای قاچاق تبدیل شده‌اند، ادامه داد: تمرکز قاچاق در مبادی خروجی بر روی سوخت است که سودآوری زیادی برای قاچاقچیان دارد.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر یکی از استان‌های هدف در قاچاق سوخت است، بیان کرد: طی ماه‌های اخیر با تلاش های صورت گرفته توسط پلیس، برابر اعلام رسمی وزارت نفت، قاچاق سوخت بیش از یک میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرده است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه اکنون موضوع قاچاق دام زنده تحت کنترل است و مسئله جدی در این زمینه نداریم، افزود: با تلاش های بی وقفه و اقدامات صورت گرفته امروز مسئله جدی در این حوزه نداریم.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای تامین نظم و امنیت چهارشنبه آخر سال گفت: برای تامین نظم و امنیت تعطیلات نوروزی با آماده‌باش همه امکانات و تجهیزات و همچنین استفاده از ظرفیت پلیس افتخاری آماده‌ایم.

سلیمانی اظهار داشت: مناسبت‌های مختلفی در طول سال وجود دارد که پلیس در حال آماده باش و بسیج نیروهای خود است و نیروی انتظامی تلاش می کند برنامه های دهه فجر امسال و راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در امنیت و آرامش کامل برگزار شود.