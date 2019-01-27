ارئه خدمات بانکی به نابینایان با طرح محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، سعید صادق‌پور وجدی، مدیر عامل یک شرکت دانش‌بنیان و مجری طرح برجسته‌نگار هوشمند همراه با بیان اینکه زمینه اصلی فعالیت شرکت، ارائه خدمات کامپیوتری ویژه نابینایان است، اظهارکرد: این کامپیوتر در تمامی زمینه‌ها از جهت سخت‌افزار، نرم‌افزار، تجهیزات جانبی، آموزشی و تولید محتوا ساخته شده و در پنج، شش سال اخیر بحث مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری الکترونیکی برای نابینایان نیز به فعالیت‌های شرکت افزوده شد.

صادق‌پور وجدی، درباره جزئیات طرح «برجسته‌نگار هوشمند همراه» که توانست عنوان «محصول برگزیده فناوری اطلاعات کشور در سال ۹۷» را از آن خود کند، اظهار کرد: در این طرح که بیش از ۴ سال است روی آن کار می‌کنیم، صفحه کلید، مانیتور بریل، خروجی صدا با استفاده از تبدیل متن به گفتار فارسی و تعدادی اپلیکیشن کاربردی در نظر گرفته‌ایم و در آینده نیز امکاناتی نظیر خواندن کتاب، ویرایشگر متن، دیکشنری انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی، فارسی به فارسی، انگلیسی به انگلیسی، قرآن، ماشین حساب و دسترسی به اطلاعات دفتر تلفن و آدرس را نیز به آن اضافه خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه این کامپیوتر با هر دفعه شارژ باطری می‌تواند حدود ۶ ساعت کار کند، ابراز کرد: این کامپیوتر تحت سیستم عامل لینوکس کار می‌کند و امکان ارتباط با جاوا و اندروید به صورت بی‌سیم و با سیم را نیز دارد.

وی ادامه داد: این کامپیوتر با حدود ۶۸۰ گرم وزن، سبک و قابل حمل برای دوستان نابینای محصل اعم از دانش‌آموز و دانشجو است.

صادق‌پور وجدی با بیان اینکه سازمان بهزیستی تعدادی از این کامپیوترها را خریداری کرده است، افزود: با وزارت علوم، آموزش و پرورش استثنایی و همچنین نهاد کتابخانه‌های عمومی نیز مذاکراتی در این زمینه داشته‌ایم که امیدواریم جهت بهره مندی مراجعه کنندگاه نابینا زودتر به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه شرکت متبوعش تنها شرکت فعال در این زمینه در آسیا بشمار می‌آید، خاطرنشان کرد: اخیرا کره‌جنوبی نیز به جمع تولیدکنندگان این تجهیزات اضافه شده است؛ بقیه تولیدکنندگان نیز در آمریکا و اروپا مشغول به فعالیت هستند که متاسفانه پوشش مناسبی روی زبان فارسی ندارند اما خوشبختانه توانسته‌ایم این امکان را برای نابینایان کشور خود فراهم کنیم.

وی همچنین درباره امکان صادرات محصول «برجسته‌نگار هوشمند همراه» گفت: نمونه‌های قبلی دستگاه برجسته‌نگار به آلمان و افغانستان صادر شده است و در مورد صادرات این دستگاه هم بسیار امیدواریم.

صادق‌پور وجدی درباره حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از محصول «برجسته‎نگار هوشمند همراه»نیز گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی در مسیر تجاری سازی اینمحصول کمک بسزایی کرده است.