۴۹ میلیون نفر در پیام رسان های خارجی و داخلی حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عسگر نجفی صبح یکشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۰ بر اساس ضرورتهای اجتماعی و متأثر از روندهای اجتماعی، مجموعه ای تحت عنوان معاونت اجتماعی طراحی کرد.
وی بابیان اینکه معاونت اجتماعی امروز یکی از معاونتهای محوری نیروی انتظامی به شمار میرود، گفت: جنس این معاونت پیشگیری زمینهای است.
حجتالاسلام نجفی بابیان اینکه ظرفیتهای موجود در جامعه ساختار اصلی این معاونت است، افزود: این معاونت از نهادها، سازمانها و دستگاههای مختلف برای امر پیشگیری استفاده میکند تا جرمی واقعی نشود.
وی بابیان اینکه از چند سال گذشته بهشدت درگیر فضای مجازی هستیم، افزود: در حال حاضر قریب به ۴۹ میلیون نفر در کشور در پیام رسانهای خارجی و داخلی حضور دارند.
جانشین معاون اجتماعی نیروی انتظامی کشور افزود: از این تعداد قریب به ۱۵ میلیون نفر در پیام رسانهای داخلی و خارجی و ۳۵ میلیون نفر فقط در پیام رسانهای خارجی هستند.
وی بابیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی تلاش دارند در حوزه احساس امنیت، القای یاس و ناامیدی کنند، اظهار کرد: مأموریت کلان معاونت اجتماعی پیشگیری اجتماعی، تلاش برای ارتقای احساس امنیت است.
حجتالاسلام نجفی بابیان اینکه برای رسیدن به این هدف از مراکز علمی، مذهبی و توان رسانهها استفاده میکنیم، افزود: طی چند ماه گذشته جلساتی با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برگزارشده تا از ظرفیتهای امامان جمعه برای آگاهسازی و توجیه مردم استفاده شود.
وی بیان کرد: در سال جاری دستاوردهای چهل ساله نظام مقدس در حوزه نظم و امنیت طراحیشده که تولیدات به کل استانها ارائه خواهد شد.
جانشین معاون اجتماعی نیروی انتظامی کشور بیان کرد: انقلاب اسلامی در حوزههای مربوط به انتظام اجتماعی، نظم و ترافیک پیشرفتهای زیادی داشته و در طراز پلیسهای توسعهیافته دنیا ایفای نقش میکند.
وی با بیان اینکه امروز نیروی انتظامی به دنبال توسعه حوزه مشاوره و مددکاری است، افزود: در این راستا از ظرفیت های اجتماعی هر استان و شهر استفاده می شود.
حجت الاسلام نجفی با بیان اینکه در یکی از کلانتری های بیرجند، ۹۲ درصد پرونده های ارجاعی منتهی به مصالحه شده است، افزود: این امر نشان دهنده روح مصالحه پذیری خراسان جنوبی است بوده که در کشور بی نظیر است.
جانشین معاون اجتماعی نیروی انتظامی کشور از تشکیل شورای معتمد محل در برخی از استان ها خبر داد و گفت: این طرح طی سه سال گذشته برای اولین بار در کرمان اجرایی شد و کاهش ۳۵ درصدی جرائم را به دنبال داشت.
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