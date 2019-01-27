کاهش دید افقی در برخی از جاده های ایلام به دلیل مه گرفتگی

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی جدید از امروز به داخل استان، رانندگانی که قصد تردد در محورهای برون شهری را دارند به توصیه ها و هشدارهای پلیسی توجه کنند.

وی افزود: با توجه به شدت بارش ها که موجب آبگرفتگی در محورهای برون شهری می شود رانندگان از تردد غیر ضروری خودداری کنند و قبل از حرکت از سالم بودن چراغ های خودرو ، شیشه پاکن و سیستم گرمایشی خودرو اطمینان و در حین رانندگی با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر در محور قلندر و قلاجه شاهد مه گرفتگی شدید هستیم، رانندگان علائم راهنمایی و رانندگی را رعایت و با سرعت مطمئنه حرکت کنند همچنین رعایت فاصله طولی را داشته باشند.