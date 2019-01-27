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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۳۳

رئیس پلیس راه ایلام خبر داد:

کاهش دید افقی در برخی از جاده های ایلام به دلیل مه گرفتگی

کاهش دید افقی در برخی از جاده های ایلام به دلیل مه گرفتگی

ایلام - رئیس پلیس راه ایلام از کاهش دید افقی در بعضی از جاده های ایلام به دلیل مه گرفتگی خبر داد.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی جدید از امروز به داخل استان، رانندگانی که قصد تردد در محورهای برون شهری را دارند به توصیه ها و هشدارهای پلیسی توجه کنند.

وی افزود: با توجه به شدت بارش ها که موجب آبگرفتگی در محورهای برون شهری می شود رانندگان از تردد غیر ضروری خودداری کنند و قبل از حرکت از سالم بودن چراغ های خودرو ، شیشه پاکن و سیستم گرمایشی خودرو اطمینان و در حین رانندگی با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر در محور قلندر و قلاجه شاهد مه گرفتگی شدید هستیم، رانندگان علائم راهنمایی و رانندگی را رعایت و با سرعت مطمئنه حرکت کنند همچنین رعایت فاصله طولی را داشته باشند.

کد مطلب 4525313

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