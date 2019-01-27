توقیف کامیون حامل احشام قاچاق در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا همتی زاده با اعلام این خبر اظهار داشت: ماموران گشت پلیس راه انتظامی استان در حین کنترل وسایل نقلیه عبوری در محور سرابله، یک دستگاه کامیون بنز حامل احشام مشکوک را متوقف کردند.

وی افزود: پس از بررسی مدارک راننده مشخص شد که محموله فاقد مجوز سازمان دامپزشکی برای انتقال است که به همین دلیل ماموران نسبت به توقیف وسیله نقلیه اقدام کردند.

رئیس پلیس راه استان ایلام یادآور شد: در در راستای دستورات صادره مبنی بر جلوگیری از خروج دام زنده از استان، راننده و سرنشین وسیله نقلیه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ همتی زاده در پایان گفت: با توجه به دستورات صادره و اجرای به حق مطالبات مردم و لزوم برخورد با رانندگانی که اقدام به حمل غیرقانونی و قاچاق احشام می کنند، به تمامی تیمهای گشتی پلیس راه استان ایلام که در محورهای مواصلاتی گشت زنی می کنند ابلاغ شده که نسبت به توقیف وسیله نقلیه حامل احشام قاچاق اقدام و افراد دخیل در این موضوع را به مراجع قضایی معرفی کنند.