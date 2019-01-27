برخی مدارس شهرستان دزفول فردا تعطیل اعلام شد

عبدالمحمد جرجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور جلوگیری از بروز حادثه برای دانش آموزان مناطق روستایی در پی بارش های شدید روز دوشنبه اختیار تعطیلی مدارس برای فردا از سوی فرمانداری به آموزش و پرورش سپرده شد.

وی افزود: براین اساس مدارس روستاهای زاویه، شوهان، بنه عاطی، بنه حاجات، روستاهای پیروزی و بهروزی و همچنین روستای امیر المومنین که در حاشیه رودخانه دز قرار دارند به دلیل احتمال وقوع سیلاب فردا دوشنبه ۸ بهمن ماه در دو نوبت صبح و عصر تعطیل شدند.

مدیر آموزش و پرورش دزفول عنوان کرد: تاکنون برای تعطیلی دیگر مدارس تصمیمی اتخاذ نشده و سایر مدارس فردا دایر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی های سال زراعی جاری موجب پر شدن مخزن سد دز شد که با توجه به بارندگی قابل ملاحظه در روزها و هفته های آینده مسئولان ستاد بحران تصمیم به باز کردن خروجی سد دز تا یک‌هزار و ۳۰۰ مترمکعب بر ثانیه گرفتند.

افزایش دبی رودخانه دز که به واسطه رهاسازی آب سد ایجاد شده طی روزهای اخیر منجر به آبگرفتگی بوستان های ساحلی دزفول و همچنین حجم قابل توجهی از زمین های کشاورزی شده است.

درحال حاضر دبی رودخانه دز یک‌هزار و ۱۵۰ مترمکعب برثانیه است.

ساعاتی پیش روستای بنه عاطی از توابع بخش چغامیش دزفول بنابر دستور رئیس ستاد بحران شهرستان در راستای جلوگیری از حوادث ناشی از سیلاب تخلیه شد.

ستاد مدیریت بحران استانداری خوزستان نسبت به بارندگی قابل ملاحظه و آبگرفتگی معابر و سیلاب مسیل ها طی روزهای یکشنبه تا سه شنبه هشدار داده است و از شهروندان خواسته تا از استقرار در ساحل رودخانه های دز و کرخه خودداری کنند.

مدیریت بحران شهرستان دزفول نیز درحالت آماده باش کامل است.