به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو عصر یکشنبه در همایش قیام مردم خلخال علیه رژیم ستمشاهی پهلوی تصریح کرد: با تعامل و حمایتهای انجام شده امیدوار به راهاندازی مرکز اسناد تاریخی اردبیل هستیم و در این خصوص مسئولانی که هدایت و پیگیری به بار نشستن این مرکز را عهدهدار خواهند شد، معرفی گردیده است.
وی بر ضرورت تولید مستندات تاریخی تاکید کرد و افزود: صیانت از تاریخ یکی از مسائل مهم و حیاتی بوده و باید در این راستا از تمامی ظرفیتهای موجود برای فرهنگسازی و حفظ اسناد بهره گرفته شود.
استاندار اردبیل یادآور شد: راه اندازی این مرکز علاوه بر انجام اقدام فرهنگی بستر مناسبی را برای مطالعه و پژوهش علاقهمندان به تاریخ انقلاب اسلامی فراهم خواهد کرد و امیدواریم با حمایتهای لازم این اتفاق را به سطح قابل قبولی برسانیم.
بهنامجو در ادامه به خدمات شایان اهالی خلخال به انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: نقش مردم خلخال در مبارزات علیه رژیم ستمشاهی بسیار برجسته بوده و ستودنی است.
به گفته وی نقش اهالی خلخال و روحانیت در پیروزیهای اخیر بسیار ارزشمند بوده که با رهبری داعیانه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و ایثارگری و شهادت مردانی از جنس خدا محقق شد.
استاندار اردبیل به محوریت توسعه استان از شمال تا جنوب نیز اشاره کرد و توضیح داد: برای توسعه متوازن استان اردبیل و در ایام مبارک دهه فجر باید تلاش مضاعفی را از سوی مسئولان شاهد باشیم تا رضایتمندی مناسب اقشار مختلف مردم حاصل گردد.
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