«خلیل زاد» جزئیات مذاکرات دوحه را با «اشرف غنی» در میان گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، کاخ ریاست جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که «زلمی خلیل زاد» نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان شب گذشته جزئیات مذاکرات در دوحه با نمایندگان طالبان را با «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان و سایر اعضای دولت وحدت ملی افغانستان در میان گذاشته است.

خلیل زاد در این دیدار اطلاعات نادرست و شایعات منتشر شده از سوی رسانه های داخلی افغانستان و همچنین رسانه های بین المللی در خصوص مذاکرات با طالبان در دوحه را رد کرد و گفت که در این مذاکرات در مورد ساختار نظام آینده افغانستان هیچ گونه بحث و تبادل نظری صورت نگرفته است.

وی افزود که خبر گفتگو در مورد تشکیل دولت موقت در افغانستان در این مذاکرات کاملا نادرست است.

خلیل زاد گفت که گفتگو در این مورد جزء مسئولیت های وی نیست و وظیفه اصلی وی فراهم کردن زمینه مذاکرات بین الافغانی است.

نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان گفت که با طالبان تنها در مورد آتش بس مذاکره صورت گرفته است و در این خصوص هنوز پیشرفتی حاصل نشده است.

وی افزود که در مذاکره با نمایندگان طالبان تاکید شد که تنها راه حل برقراری صلح پایدار در افغانستان، مذاکرات بین الافغانی است.

به گفته وی طالبان خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان شده‌ است اما تاکنون با آمریکا در این خصوص به هیچ توافقی نرسیده است.

خلیل زاد افزود: اگر در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان هر گونه تصمیمی گرفته شود، در زمان معین و با هماهنگی با دولت افغانستان به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در مورد اینکه آیا طالبان در خصوص انجام مذاکرات بین‌الافغانی تصمیم می‌گیرد و یا خیر، گفت که برای پیگیری موضوعات باقی مانده باز هم با طالبان دیدار خواهد کرد.

این در حالی است که مذاکرات ۶ روزه قطر بین نمایندگان آمریکا و طالبان روز شنبه به پایان رسید و قرار است این مذاکرات ماه آینده میلادی دوباره از سر گرفته شود.