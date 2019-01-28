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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۰۹

استاندار اردبیل خبر داد:

راه‌اندازی مجدد ۱۱۷ واحد تولیدی راکد بخش کشاورزی در اردبیل

راه‌اندازی مجدد ۱۱۷ واحد تولیدی راکد بخش کشاورزی در اردبیل

اردبیل - استاندار اردبیل از راه‌اندازی مجدد ۱۱۷ کارگاه و واحد تولیدی راکد بخش کشاورزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو پیش از ظهر دوشنبه در جریان سفر به شهرستان خلخال با اشاره به راه اندازی مجدد ۱۱۷ کارگاه و واحد تولیدی راکد در بخش کشاورزی، تصریح کرد: این واحدها توسط دستگاه‌های متولی احصا و در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شدند.

 وی افزود: باید در جنگ اقتصادی شبانه‌روزی و جهادی فعالیت کنیم و روش‌های مناسبی برای افزایش راندمان تولید و توسعه پیدا کنیم.

استاندار اردبیل اضافه کرد: باید از سرمایه‌گذاران حمایت همه جانبه داشته باشیم چرا که آنها تمام توان خود را در راستای توسعه و پیشرفت طرح‌های اقتصادی مناطق مختلف به ویژه مناطق محروم روستایی برای اشتغال جوانان بکار می گیرند.

بهنام‌جو دعوت از افراد ذی‌نفوذ و سرمایه‌دار را برای توجه به بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی استان یک وظیفه همگانی دانست و افزود: افرادی که دلسوز سرزمین مادری و زادگاه خود هستند باید با تمام وجود از سرمایه‌گذاران حمایت کنند.

وی‌ استان اردبیل را برای سرمایه گذاری مطلوب ارزیابی کرد و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی با تهیه زمین و صدور مجوز در سریع‌ترین زمان ممکن از حضور بخش خصوصی در نقاط مختلف حمایت کنند.

استاندار اردبیل ادامه داد: با راه‌اندازی و فعالیت پنجره واحد در این استان امکان رسیدگی سریع به مشکلات و خواسته سرمایه گذاران وجود داشته و طرح‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف، ارائه تسهیلات بانکی و رفع موانع اداری و تولیدی فراهم خواهد شد.

کد مطلب 4526227
محمد میرزایی ناطق

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