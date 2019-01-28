به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو پیش از ظهر دوشنبه در جریان سفر به شهرستان خلخال با اشاره به راه اندازی مجدد ۱۱۷ کارگاه و واحد تولیدی راکد در بخش کشاورزی، تصریح کرد: این واحدها توسط دستگاههای متولی احصا و در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف شدند.
وی افزود: باید در جنگ اقتصادی شبانهروزی و جهادی فعالیت کنیم و روشهای مناسبی برای افزایش راندمان تولید و توسعه پیدا کنیم.
استاندار اردبیل اضافه کرد: باید از سرمایهگذاران حمایت همه جانبه داشته باشیم چرا که آنها تمام توان خود را در راستای توسعه و پیشرفت طرحهای اقتصادی مناطق مختلف به ویژه مناطق محروم روستایی برای اشتغال جوانان بکار می گیرند.
بهنامجو دعوت از افراد ذینفوذ و سرمایهدار را برای توجه به بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی استان یک وظیفه همگانی دانست و افزود: افرادی که دلسوز سرزمین مادری و زادگاه خود هستند باید با تمام وجود از سرمایهگذاران حمایت کنند.
وی استان اردبیل را برای سرمایه گذاری مطلوب ارزیابی کرد و افزود: مدیران دستگاههای اجرایی با تهیه زمین و صدور مجوز در سریعترین زمان ممکن از حضور بخش خصوصی در نقاط مختلف حمایت کنند.
استاندار اردبیل ادامه داد: با راهاندازی و فعالیت پنجره واحد در این استان امکان رسیدگی سریع به مشکلات و خواسته سرمایه گذاران وجود داشته و طرحهای اقتصادی در بخشهای مختلف، ارائه تسهیلات بانکی و رفع موانع اداری و تولیدی فراهم خواهد شد.
نظر شما