عسلویه؛ از روستایی کوچک تا قطب انرژی کشور

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سعید رضایی: پس از پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهای بسیار خوبی نصیب کشور شده است ولی برخی از دستاوردهای در طول دوران انقلاب اسلامی بی‌نظیر هستند.

پارس جنوبی را می‌توان بی‌نظیرترین و یا حداقل یکی از کم‌نظیرترین دستاوردهای دوران انقلاب اسلامی دانست که نقش بسیار مهمی در تامین سبد انرژی کشور و افزایش تولید ناخالص ملی دارد.

میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی جهان دارای ۹ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع وسعت است که بیش از هشت درصد از گاز جهان را در خود جای داده است.

شش هزار کیلومتر مربع از میدان گازی پارس جنوبی سهم قطر و سه هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع سهم ایران است و با توجه به پیشتازی قطر در برداشت از این میدان مشترک، در سال‌های اخیر تلاش بسیار زیادی برای رسیدن میزان برداشت گاز ایران به همسایه جنوبی صورت گرفته است.

برای برداشت سهم ایران ۲۴ فاز خشکی طراحی شده است که تا کنون ۱۳ فاز آن یعنی فازهای یک تا ۱۰ و فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶ به بهره‌برداری رسیده است. این فازها در شهرستان‌های عسلویه و کنگان استان بوشهر قرار دارند. البته برداشت گاز از برخی دیگر از فازها نیز در حال انجام است که این فازها هنوز افتتاح رسمی نشده‌اند.

بر اساس استانداردهای موجود به طور میانگین به ازای هر فاز، یک سکو و حدود ۱۰ حلقه چاه فعال در دریا وجود دارد که گاز و میعانات گازی موجود در مخزن پارس جنوبی را به همراه آب شور از طریق خطوط لوله ۳۶ اینچی به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس وارد می‌کند.

وضعیت گذشته عسلویه

منطقه پارس جنوبی در جنوب استان بوشهر قرار گرفته است که بخش از آن در شهرستان عسلویه و بخشی در شهرستان کنگان قرار دارد. تا پیش از انقلاب اسلامی این مناطق با محرومیت‌های گسترده‌ای روبرو بودند.

عسلویه و نخل‌تقی دو روستای کوچک بودند و از نظر برخورداری از امکاناتی نظیر فضاهای آموزشی مناسب، زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، راه، آب و برق و گاز و . . . به شدت عقب‌مانده بود.

هیچ‌گونه بهره‌برداری از میدان گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی جهان صورت نگرفته بود و خبری از اکتشافات گاز و لایه‌های نفتی و ایجاد تاسیسات عظیم نفت و گاز و پتروشیمی در این منطقه نبود.

اکنون به لطف انقلاب اسلامی شاهد اقدامات گسترده‌ای در راستای بهره‌برداری از میدان مشترک گازی پارس جنوبی هستیم. میدانی که قطری‌ها زودتر از ما بهره‌برداری از آن را شروع کنند ولی اکنون در برداشت با این کشور برابر هستیم و در حال افزایش نسبی برداشت نسبت به کشور همسایه هستیم.

تاسیسات عظیم نفت و گاز و پتروشیمی در منطقه پارس جنوبی مستقر شده است و روز به روز شاهد توسعه و پیشرفت بیشتری در این منطقه و آغاز فعالیت شرکت و صنعتی جدید هستیم.

فازهای پارس جنوبی یکی پس از دیگری وارد مدار تولید شده‌اند و علاوه بر تامین نیاز کشور - با وجود افزایش چشمگیر میزان مصرف گاز - بخشی از تولیدات این منطقه به خارج از کشور صادر می‌شود.

صنایع و شرکت‌های بزرگ پتروشیمی در این منطقه فعال شده‌اند و شاهد افزایش تعداد پتروشیمی‌ها هستیم. در کنار پتروشیمی‌ها صنایع پائین دست نفت و گاز و پتروشیمی نیز در این منطقه در حال گسترش است.

پارس جنوبی معادل ۱۲۰ سال تولید نفت کشور

مسعود حسنی مدیرعامل سابق مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه عظمت و اهمیت ذخایر پارس جنوبی بر هیچ‌کس پوشیده نیست گفت: مخزن گاز پارس جنوبی، با ۳ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارای ظرفیت ۱۴ تریلیون مترمکعب گاز طبیعی و ۱۹ میلیارد بشکه میعانات گازی است. این مخزن ۸ درصد از ذخایر گاز جهان و ۵۰ درصد ذخایر گاز ایران را تشکیل می‌دهد.

وی اظهار داشت: ارزش مخزن پارس جنوبی معادل ۱۵۵ هزار و ۹۹۲ تن طلا است، یعنی اگر این مقدار طلا را در کامیون بارگیری کرده و در هر کامیون ۲۰ تن طلا قرار گیرد، ۷ هزار و ۸۰۰ کامیون و کاروانی به طول ۷۸ کیلومتر خواهد شد؛ به عبارت دیگر، مخزن پارس جنوبی ارزشی معادل ۱۲۰ سال تولید نفت کشور را در اختیار دارد.

حسنی ادامه داد: رسیدن به این درآمد نیازمند تأسیساتی است که ارزش افزوده ایجاد کند، به این معنا که تبدیل گاز به محصولات با ارزش و در واقع احیای این ارزش و تزریق منابع مالی به کشور، بر عهده مجتمع گاز پارس جنوبی است.

پارس جنوبی بزرگترین دستاورد اقتصادی انقلاب

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران اتفاقات بزرگی در سطح کشور رخ داده است که در حوزه اقتصادی و صنعت نفت، بزرگ‌ترین اتفاق که صفر تا ۱۰۰ آن پس از انقلاب انجام شد، پارس جنوبی و منطقه ویژه پارس است.

میدان بزرگ گازی پارس جنوبی در دنیا بی‌نظیر است و هشت درصد از گاز دنیا را در خود جای داده است؛ برای برداشت از این میدان گازی معادل ۲۹ فاز استاندارد طراحی شده است که بسیاری از این فازها وارد مدار شده و به زودی چند فاز دیگر نیز وارد مدار خواهد شد..

در این منطقه به غیر از تولید گاز، محصولات جانبی نیز تولید می‌شود که می‌توان به تولید محصولات متننوع پتروشیمی، اتان، گوگرد، LPG و . . . اشاره کرد.

هرچند در سال‌های اخیر و به دنبال تکمیل و به بهره‌برداری رسیدن فازهای پارس جنوبی شاهد کاهش نسبی نیروی شاغل در این منطقه هستیم ولی روزگاری این منطقه به صورت همزمان حدود ۱۰۰ هزار نفر نیروی شاغل داشت. این میزان اشتغال بیانگر عظمت صنعت در این منطقه است. مجموع نیروهای شاغل در این منطقه اکنون حدود ۵۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

دستاوردهای این منطقه در حالی به دست آمده است که کشور ما در سال‌های اخیر با سخت‌ترین تحریم‌ها روبرو بوده است و در این شرایط دست روی دست نگذاشتیم و با تکیه بر توان داخلی روند توسعه این منطقه ادامه یافت.

ایران در برداشت از پارس جنوبی از قطر جلو زد

قطری‌های خیلی زودتر از ایران برای برداشت از میدان مشترک گازی دو کشور اقدام کردند و در زمانی سریع‌تر تاسیسات خود را ساختند و موفق شدند برداشت را شروع کنند و سال‌ها به میزان خیلی بیشتری از این میدان برداشت کردند.

تلاش گسترده‌ای برای تکمیل فازهای پارس جنوبی صورت گرفته است و در سال‌های اخیر بسیاری از فازهای باقی‌مانده وارد مدار تولید شدند تا ایران به برداشت گاز از قطر نزدیک شود و یا بتواند برداشت بیشتری داشته باشد.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در این زمینه اظهار داشت: در پارس جنوبی که بزرگترین میدان جهانی است خوشبختانه توانستیم معادل ۱۴ فاز استاندارد را به مدار بیاوریم.

وی خاطرنشان کرد: برداشت گاز از این میدان در سال ۹۱ حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز بود که در حال حاضر حدود ۶۱۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است و برای اولین بار از قطر در زمینه برداشت گاز جلو زدیم.