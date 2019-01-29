کوچ استفاده از کارتهای بانکی مغناطیسی به کارتهای هوشمند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی با ارسال پیام تصویری به هشتمین همایش بانکداری الکترونیکی گفت: سامانه های پرداخت و تسویه، از ابزارهای مهم سیستم بانکی و پولی کشور است که این سامانه ها می توانند در دو بعد به بانک مرکزی کمک کنند؛ به نحوی که یکی از این بعدها، نظارتی است؛ کما اینکه در طول بحران ارزی که در اواسط سال پیش آمد و کشور ما تحت تاثیر تحریم های ناعادلانه و غیر انسانی دولت امریکا قرار گرفت، حملات سفته بازانه در بازار ارز شدت گرفت و ما با کنترل بر تراکنش های بانکی، آن را به کمک ابزارهای دیگر در بازار ارز تخفیف داده و آرامش بر بازار حاکم شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بعد دیگر مربوط به کسب و کارها است؛ به این معنا که بیش از 200 میلیون تقاضا به این سامانه ها وارد می‌شود که به شدت می تواند افزایش یابد؛ این مربوط به کسب و کارهای نوپا در جامعه است، این در حالی است که «برداشت مستقیم» است که اکنون در اغلب بانکهای کشور عملیاتی شده و به عنوان یک ابزار و بستر مهم برای توسعه کسب و کارهای نوپا یا استارتاپ ها به کار گرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: با راه اندازی این سیستم و استفاده آن از سوی کاربران و افرادی که به دنبال توسعه بیزینس های خود در جامعه هستند، دغدغه فعالان از نظر جمع آوری وجوه از بین خواهد رفت؛ این در حالی است که این دغدغه مهمی است که بتوانند وجوه حاصل از کسب و کار از سوی فعالان اقتصادی جمع آوری شود.

همتی همچنین در مورد ارزرمزها نیز به انتشار سیاست نامه مربوطه از سوی بانک مرکزی خبر داد و گفت: منتظر دریافت نظرات فعالان این حوزه هستیم تا بتوانیم به جمع بندی کامل رسیده و کار را نهایی کنیم.

همتی گفت: سومین اتفاق مهم در صحنه بانکداری الکترونیک، مهاجرت از کارتهای بانکی به صورت مغناطیسی به کارت بانکهای هوشمند هستند که این تحول مهمی است و به نظر می رسد انتقال از این نوع کارتها به کارتهای هوشمند، به زودی رخ دهد؛ همچنین ایجاد پلت فرم برای بلاکچین ها نیز در دستور کار است که بر این اساس، پلت فرم لازم طراحی شده که این امکان را به ما می دهد که از این بستر، برای توسعه و ثبت فعالیت های خود استفاده کنیم.