۲۶ درصد تولیدات زراعی استان تهران متعلق به ری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه طی سخنانی با بیان این که هم اکنون سه هزار و ۲۸۹ نفر در بخش کشاورزی و دامداری ری فعال هستند، گفت: در شهرستان ری طی یک سال اخیر ۲ هزار و ۹۲۶ تن انار، ۶۱ تن کلزا و ۵۴۳ تن گوشت ماهی تولید شده است.

وی همچنین به کشت پسته در این شهرستان اشاره کرد و گفت: در سال زراعی جاری ۸۲۱ هکتار از اراضی باغی ری به کشت پسته اختصاص یافت، که پیش بینی می شود، در سال زراعی جدید ۵۰۰ هکتار افزوده شود.

مدیر جهاد کشاورزی ری به بیان گزارشی از زیرساخت های کشاورزی این شهرستان اشاره کرد و گفت: ۶۴۰ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق، یک رشته چشمه و ۲ رودخانه منابع آب اراضی کشاورزی جنوب پایتخت را تامین می کند، ضمن اینکه ۳۳ قنات نیز در این شهرستان فعال است و همچنین ۵۵۹ دستگاه تراکتور، ۳ میلیون و ۴۵۸ هزار قطعه طیور در ری وجود دارد و ۴.۲ هکتار از اراضی ری در تصرف واحدهای تولید قارچ قرار دارد.

وی افزود: ری ۲۶ درصد تولید زراعی استان تهران را بر عهده دارد و در این شهرستان با ۳۶ هزار و ۱۹۵ هکتار از اراضی زیر کشت، سالانه ۳ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۷۸۲ تن محصولات زراعی شامل گندم، جو، ذرت و علوفه برداشت می شود و همچنین تولید ۲۲ درصد تولید شیر استان تهران نیز در ری انجام می شود، که این میزان سالانه ۱۸ هزار و ۵۱۲ تن است.

معاون جهادکشاورزی استان تهران گفت: همچنین ری مقام دوم تولید تخم مرغ و جو استان تهران را دارد و ۲۹۲ واحد دامی صنعتی از قبیل پرورش گاو و پرواربندی در شهرستان ری فعال هستند و ۶۹۵ واحد دامداری، ۳۲ واحد مرغداری، ۹ واحد پرورش ماهی، ۸ گلخانه، ۳۳ زنبورداری و ۱۶ واحد سردخانه و صنایع تبدیلی و ۱۸ تعاونی و تشکل دامپروری و کشاورزی در ری فعالیت دارند.

