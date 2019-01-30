دیوان عالی ونزوئلا «خوان گوایدو» را ممنوع الخروج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیوان عالی ونزوئلا روز سه شنبه با صدور حکمی تمام حسابهای بانکی و تراکنشهای مالی «خوان گوایدو» رهبر مخالفان و رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا را در حوزه قضایی این کشور مسدود کرد.

این در حالی است که مقامات ونزوئلا تحقیقات مقدماتی خود را در مورد فعالیتهای خوان گوایدو آغاز کرده اند. افزون بر آن، دیوان عالی ونزوئلا دستور داد که تا زمان تکمیل تحقیقات، خوان گوایدو حق خروج از کشور را ندارد.

گفتنی است که اوایل هفته جاری، دادستان کل ونزوئلا از دیوان عالی این کشور خواست تا علیه گوایدو که ریاست پارلمان ونزوئلا را برعهده دارد، تدابیر پیشگیرانه ای درنظر گیرد.

این در حالی است که «جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا روز سه شنبه در سخنانی مداخله جویانه، ضمن محکوم کردن تهدید گوایدو توسط دادستانهای ونزوئلا، درمورد پیامدهای جدی اقدام علیه دموکراسی و گوایدو هشدار داد!

پیش از این نیز «رابرت پالادینو» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: «آمریکا اموال خاصی را که نزد خزانه داری فدرال و یا دیگر بانک های این کشور است، در اختیار گوایدو قرار داده است».

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این خصوص آمده است: «واشنگتن مقام وی را به رسمیت شناخته و این اقدام را با هدف کمک به وی در صیانت از دارائی های مردم ونزوئلا به انجام رسانده است!»