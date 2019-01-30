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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۲۱

قائم مقام سازمان بسیج اساتید خبرداد:

ایجاد ۴۶ اندیشکده برای حل مشکلات کشور

ایجاد ۴۶ اندیشکده برای حل مشکلات کشور

مشهد- قائم مقام سازمان بسیج اساتید گفت: به منظور حل مشکلات کشور ۴۶ اندیشکده در شهرهای کشور با حضور اساتید بسیجی تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ابن الدین صبح چهارشنبه در اجلاس سراسری مسئولان کانون های بسیج اساتید دانشگاه آزاد در مشهد اظهارکرد: امروز متاسفانه بیشتر مقالات دانشگاهی مشکلی از کشور و جامعه حل نمی کند زیرا سبک مقاله نویسی از خارج به ما دیکته شده است. 

وی افزود: بیشتر اساتید ما نیز به دنبال ارتقا هستند و دریغ از اینکه مقالات و کتاب ها مشکلی را حل کند. 

قائم مقام سازمان بسیج اساتید بیان کرد: بسیج اساتید تلاش می کند این مشکلات را برطرف کند و ما معتقدیم استاد بسیجی باید در راستای پیدا کردن و برطرف کردن موانع کشور گام بردارند. 

ابن الدین تصریح کرد: امروز در بسیاری از شهرها با مشکل حاشیه نشینی و تامین منابع آبی مواجه هستیم و یکی از بهترین ظرفیت ها برای ورود و حل این مشکلات اساتید بسیجی هستند. 

وی تاکید کرد: در این راستا تاکنون ۴۶ اندیشکده  استانی و ملی برای حل مسائل استانی و کشور راه اندازی شده است. 

قائم مقام سازمان بسیج اساتید خاطرنشان کرد: در بخش سیاسی اساتید بسیجی باید نظارت بر عملکرد دستگاهها داشته و اگر انحرافی در مجموعه ها مشاهده شد واکنش نشان داد. 

ابن الدین بیان کرد: اساتید بسیجی به عنوان گروههای مرجع میان مردم شناخته می شوند و در عرصه هایی مانند انتخابات باید زمینه مشارکت حداکثری را فراهم کنند.

کد مطلب 4528066

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