ایجاد ۴۶ اندیشکده برای حل مشکلات کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ابن الدین صبح چهارشنبه در اجلاس سراسری مسئولان کانون های بسیج اساتید دانشگاه آزاد در مشهد اظهارکرد: امروز متاسفانه بیشتر مقالات دانشگاهی مشکلی از کشور و جامعه حل نمی کند زیرا سبک مقاله نویسی از خارج به ما دیکته شده است.

وی افزود: بیشتر اساتید ما نیز به دنبال ارتقا هستند و دریغ از اینکه مقالات و کتاب ها مشکلی را حل کند.

قائم مقام سازمان بسیج اساتید بیان کرد: بسیج اساتید تلاش می کند این مشکلات را برطرف کند و ما معتقدیم استاد بسیجی باید در راستای پیدا کردن و برطرف کردن موانع کشور گام بردارند.

ابن الدین تصریح کرد: امروز در بسیاری از شهرها با مشکل حاشیه نشینی و تامین منابع آبی مواجه هستیم و یکی از بهترین ظرفیت ها برای ورود و حل این مشکلات اساتید بسیجی هستند.

وی تاکید کرد: در این راستا تاکنون ۴۶ اندیشکده استانی و ملی برای حل مسائل استانی و کشور راه اندازی شده است.

قائم مقام سازمان بسیج اساتید خاطرنشان کرد: در بخش سیاسی اساتید بسیجی باید نظارت بر عملکرد دستگاهها داشته و اگر انحرافی در مجموعه ها مشاهده شد واکنش نشان داد.

ابن الدین بیان کرد: اساتید بسیجی به عنوان گروههای مرجع میان مردم شناخته می شوند و در عرصه هایی مانند انتخابات باید زمینه مشارکت حداکثری را فراهم کنند.