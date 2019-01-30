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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

طی سال جاری انجام گرفت؛

فعالیت ۴۲شرکت تعاونی جدید در مرکزی/تحقق کامل سهم اشتغال بخش تعاون

فعالیت ۴۲شرکت تعاونی جدید در مرکزی/تحقق کامل سهم اشتغال بخش تعاون

اراک- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۲ شرکت تعاونی در استان مرکزی راه اندازی و این مهم موجب ایجاد بیش از ۶۰۰ فرصت شغلی در سطح استان شده است.

محمد تقی آبایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق برنامه ریزی و سهم ابلاغ شده به استان مرکزی برای توسعه بخش تعاون، بایستی تا پایان سال ۱۶ شرکت تعاونی دیگر در استان راه اندازی شود که تحقق این مهم را در دستور کار داریم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: همچنین میزان اشتغال ایجاد شده در این رابطه بیش از میزان ابلاغ شده به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی برای سال جاری است.

آبایی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به فرارسیدن چهلمین سالگرد فجر انقلاب و دهه فجر، بیان کرد: مقرر است ۱۰ طرح بخش تعاون در دهه فجر امسال در استان مرکزی مورد بهره برداری قرار گیرد که برای این طرح ها حدود ۳۰۰میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر بیشترین فعالیت بخش تعاون استان مرکزی مربوط به شهرستان محلات است و در این شهرستان حدود نیمی از فعالیت های اقتصادی در قالب تعاونی صورت می پذیرد.

وی تصریح کرد: اشاعه و ترویج فرهنگ تعاون در جامعه از جمله مباحثی است که مجموعه کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان مرکزی آن را دنبال می کند چراکه زمینه ساز توسعه کشور، توجه ویژه به ظرفیت های مردمی و ملی بوده و یکی از راه ها برای فعال کردن آن تکیه بر بخش تعاون است.

کد مطلب 4528130

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