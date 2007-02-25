آیت الله امامی کاشانی در گفتگو با مهر : گفتگوی مذاهب اسلامی به تعمیق وحدت کمک می کند

آیت الله محمد امامی کاشانی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ضرورت وحدت و همگرانی جهان اسلام اظهار داشت: مسئله وحدت جهان اسلام یک اصل دینی تلقی می شود و قرآن کریم این وحدت را با تعابیر مختلف به مسلمانان توصیه کرده و در آیه شریفه " واعتصمو بحبل الله جمیعأ ولا تفرقوا" و همچنین " و لا تنازعو ا فتفشلوا و تذهب ریحکم " اظهار داشته است که نزاع با یکدیگر می تواند موقیت شمارا در چشم دشمن متزلزل جلوه دهد و به تسلط دشمن بر شما منتهی شود.

امام جمعه موقت تهران افزود: باید به موضوع وحدت و موضوع اختلاف توجه کرد تا مشخص شود محور اختلاف و وحدت جهان اسلام کجاست. محور اختلاف در تنازع، کشمکش و مقابله گروهی با گروه دیگر نیست بلکه به اختلاف نظر و فکر ارتباط دارد.

آیت الله امامی کاشانی با اشاره به 5 مذهب شیعه جعفری، حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی اظهار داشت که این 5 مذهب بر اساس مبانی خود که چگونه باید به اسلام عمل کرد، در بسیاری از موارد با یکدیگر وحدت نظر داشته و مشترک هستند، اما تنها در پاره ای از موارد با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: نمی توان از اختلاف نظر میان مذاهب اسلامی به عنوان نزاع یاد کرد، قرآن کریم نیز نفرموده است که با یکدیگر اختلاف نظر نداشته باشید. چگونه می شود اختلاف نظر نداشت در حالی که در همین ایران اسلامی با وجود این که اکثریت قاطع شیعه امامیه هستند در عین حال بین فقها اختلاف نظر و اختلاف برداشت درباره مبانی و احکام اسلام وجود دارد و همچنین در مذاهب مختلف اسلام در سراسر جهان اختلاف علمی و فرهنگی وجود دارد اما اختلاف اجتماعی و سیاسی و همچنین اختلافی که به تنازع و کشمکش و تخاصم منتهی شود میان مسلمانان وجود ندارد.

رئیس مدرسه عالی شهید مطهری تأکید کرد: اسلام مسلمانان را از تخاصم، دعوا، مقابله با یکدیگر، تضعیف یکدیگر و صحبت علیه یکدیگر جداً نهی کرده است، اما اگر این اختلاف نظرها به تنازع منتهی نشود هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد.

آیت الله امامی کاشانی همچنین گفتگو بین فرق اسلام در حدی که هدف آن نزدیکی طرفین گفتگو و بازگو کردن منطق آنها باشد را سودمند توصیف کرد و اظهار داشت : گفتگو نباید به تنازع و مقابله منتهی شود بلکه تنها باید جنبه بحث علمی و تقارب داشته باشد که در این صورت بی تردید نزدیکی میان طرفین گفتگو حاصل خواهد شد.