افتتاح یک هزار و ۱۱۳ پروژه در استان تهران طی دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان تهران طی سخنانی گفت: به برکت انقلاب اسلامی خون شهدا و رهبری های امام و مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی به بالندگی رسید و در چهل سالگی انقلاب علیرغم همه رفتارهای خصمانه دشمنان توفیقات خوبی حاصل شد.

وی با بیان این که دشمن در حال تبلیغ برای ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی است، گفت: در همه این سال ها ایران کشوری متعهد به قوانین و حقوق بین الملل بوده و تحریم و فشار اقتصادی همراه با پمپاژ روحیه ناامیدی از نقشه های دشمن است.

استاندار تهران گفت: امروز در ابعاد تولید علم در رتبه های بالا در سطح منطقه هستیم و این جای افتخار دارد.

محسنی بندپی سپس به تشریح ویژگی های استان تهران پرداخت و گفت: استان تهران دارای ویژگی های خاصی است که البته مورد تاکید رئیس جمهور است و تدوین اسنادی مثل سند توسعه استان، سند آمایش استان، سند کاهش آسیب های اجتماعی و سند بودجه ریزی عملیاتی از جمله مهمترین اقداماتی است که در استان تهران پیگیری می کنیم.

استاندار تهران استقرار سامانه نظارتی در این استان را از مهم ترین مباحث دانست و گفت: باید اقدامات انجام شده در استان تهران رصد شود و مسئولین نیز گوش شنوا برای رفع مشکلات داشته باشند، که این سامانه می تواند، مدیریت امور و شفاف سازی اقدامات در ابعاد مختلف را تسهیل کند.

وی بیش از یک هزار و ۱۱۳ پروژه در دهه فجر در استان تهران با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید، گفت: ۲۲۹ تخت بیمارستانی، در مساحت ۳۰ هزار و ۳۲۱ متر مربع در این ایام افتتاح می شود و ۵ هزار و ۸۵۸ واحد مسکن مهر هم زمان با ایام دهه فجر به متقاضیان تحویل می شود، بزرگ ترین پایانه گل و گیاه در ورامین افتتاح می شود، ۴ هزار و ۲۹۵ مترمربع بوستان روستایی، ۹ واحد هتل، ۱۲۵ هزار متر مربع فضای گردشگری، ۲۷۶ کلاس درس و ۱۵۳ هزار متر مربع مجتمع فرهنگی ورزشی از جمله این پروژه های قابل افتتاح است.

نماینده عالی دولت در استان تهران همچنین گفت: سالانه ۲۰ درصد به جمعیت دانش آموزی در استان تهران افزوده می شود و باید به فکر برنامه ریزی برای توسعه فضاهای آموزشی باشیم.