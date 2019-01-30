بیان حقایق در جامعه از رسالت های اصلی رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی صبح امروز در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر استان کردستان اظهارداشت: خبرنگاران اگر می خواهند به یک موضوع بپردازند باید قاطع و در حین حال صادقانه این کار را انجام دهند.

وی افزود: روشنگری باید در جای خود و به موقع انجام شود تا اثربخشی لازم را در جامعه داشته باشد و دور از سیاه نمایی و دروغ پردازی باشد و رسانه ها نباید محدودیتی در بیان واقعیات داشته باشند.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از تعدادی از مدیران پرداخت و ادامه داد: متاسفانه بیشتر مسئولان تنها حرف می زنند و در عمل کاری انجام نمی دهند.

رجبی یاداور شد: مدیران اگر به روستاها و مناطق محروم بروند, می دانند که باید چا کاری انجام دهند و کمتر نسبت به گذشته حرف های کتابی می زنند و جلسه برگزار می کنند.

وی با بیان اینکه در این موقعیت کشور با این گستردگی تهدیدات نیازمند عمل بیشتر مسئولان هستیم و بیان کرد: در طول دوران انقلاب کارهای بزرگی انجام شده در خلال تمام تهدیدها و تحریم ها که انتظار داریم مسئولان این کارها را برای مردم بازگو کنند.

فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت های عام المنفعه و پروژه های محرومیت زدایی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ما نمی توانیم به بحث سرمایه گذاری در پروژه های عمده و بزرگ ورود کنیم می توان پروژه های خرد را تعریف کرد.

رجبی با اشاره به دیدار اخیر خود با استاندار کردستان، اظهارداشت: در این دیدار پیشنهاد تعریف هزار و ۵۰۰ پروژه محرومیت زدایی برای سال ۹۸ را به استاندار دادیم که با همکاری سپاه، دولت، خیرین و مردم انجام دهیم.

وی با بیان اینکه در هشت سال گذشته بیش از شش هزار پروژه محرومیت زدایی در این استان به بهره برداری رسید، یادآور شد: سپاه امادگی دارد در راستای محرومیت زدایی، توسعه، ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری و خدمت رسانی به مردم به دولت کمک کند.

گفتنی است در پایان این جشنواره از اثار و نفرات برگزیده در هر بخش تجلیل شد.