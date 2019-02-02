به گزارش خبرنگار مهر، انجمن دوچرخه سواری دانش آموزی کشور پس از سالها تعطیلی با انتصاب جلیل عباسپور به عنوان مسئول فعال خواهد شد. به دنبال این مسئله عباسپور در گفتگویی با مهر به تشریح وضعیت سالهای گذشته این رشته در مدارس، برنامه های توسعه ای دوچرخه سواری، نحوه برگزاری رقابتها و فرآیند اجرای آن با هدف توسعه این رشته و پشتوانه سازی برای تیم های ملی پرداخت.

جلیل عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: انجمن دوچرخه سواری دانش آموزی به علت گرفتاری های مالی ۱۰ سالی بود که تعطیل شده بود. البته انجمن بود اما کارهای آن تعطیل بود که با لطف خدا و پیگیری های دکتر حمیدی و بابویی معاون وزیر آموزش و پرورش در توسعه و سلامت و رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی با فدراسیون دوچرخه‌سواری کشورمان، نشست هایی برگزار و در نهایت تفاهم نامه ای برای فعال شدن این انجمن امضاء شد.

وی افزود: استارت کار زده شده است. ما بعد از ۱۰ سال بسیاری از مربیان و داوران این رشته را در مدارس از دست داده ایم. قرار است تا پایان سال در تمامی استانها یک دوره آموزش مربی و داور ویژه مربیان تربیت بدنی برگزار شود. در ابتدای سال آینده مسابقات نواحی، مناطق و استانها برگزار شود و در تابستان مسابقات قهرمانی آموزشگاه های کشور برگزار شود.

رئیس انجمن دوچرخه سواری دانش آموزی در خصوص اینکه امکانات و بودجه این طرح از چه بخشی مهیا می شود، خاطرنشان کرد: این مسئله با همکاری فدراسیون دوچرخه‌سواری و فدراسیون دانش آموزی و معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش حل خواهد شد. قرار است فدراسیون دوچرخه سواری امکانات و زیر ساخت و حتی نیرویی که احتمالا در آموزش و پرورش نیستند را توسط هیات های سراسر کشور در اختیار آموزش و پرورش بگذارد.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا در این سالها دوچرخه سواران جوان به رقابتهای جهانی رفته اند یا خیر؟»، گفت: مسابقات قهرمانی جهان یا بین المللی قبلا داشتیم و حتی تیم اعزام کرده ایم اما در این ۱۰ سال اعزامی نداشتند و من هم دلیل آن را پیگیری نکرده ام اما تیم های دانش آموزی در سایر رشته ها در مسابقات جهانی حضور داشته اند.

عباسپور در ادامه به نحوه اجرای فعالیت های استعدادیابی در این بخش اشاره کرد و گفت: بحث استعدادیابی از دوره دوم ابتدایی یعنی چهارم پنجم و ششم در مدارس شروع می کنیم. در ابتدا کار ما آموزش مهارت‌ها و شناخت استعدادهاست. بچه ها در دوره متوسطه وارد مسابقات شده و از ۱۵ سالگی به بعد می توان حدس زد که رکابزن به چه رشته ای برود مثلا کوهستان، جاده یا پیست و برای کدام یک مناسب هست.

«بسیاری از رکابزنان مطرح بازنشسته شدهاند و فدراسیون به لحاظ تامین ورزشکار حرفه ای دچار مشکل است فکر می کنید تا چه حد این طرح می تواند به بحث پشوانه‌سازی تیم های ملی فدراسیون دوچرخه سواری کمک کند؟»، رئیس هیات دوچرخه سواری اصفهان در پاسخ به این سوال مهر گفت: من در قالب استانی می گویم؛ قهرمانان ملی ما بازنشسته شده یا دارند بازنشسته می شوند و ما در استان جایگزینی برای آنها ندرایم. مسابقات آموزشگاه ها تعطیل بوده و کسی سراغ رده سنی پایه و آموزش نرفته و الان دوستان متوجه نقصان و علت مشکلات این رشته شده اند. هم فدراسیون و معاونت تربیت بدنی انصافا انرژی و نیرو گذاشته و حتی مسائل مالی را تامین کرده و حمایت می کنند تا در آینده نگران پشتوانه سازی تیم های ملی نباشیم.

«اما سوال مهمتر این است که آیا همه دانش آموزان دوچرخه دارند؟»، وی بیان کرد: با این امید کارها را جلو می بریم که در هر خانواده ای حداقل یک دوچرخه هست و با این نیت جلو می رویم. اما وقتی وارد بحث قهرمانی شویم دوچرخه گران تر هست. به نظر می رسد اکثر بچه ها در سطح مدارس دوچرخه دارند. ما شرایط را طوری فراهم می کنیم که بچه ها با هر دوچرخه ای که دارند در مسابقات استعدادیابی شرکت کنند و محدودیتی هم برای حضور آنها نداریم. حتی در مسابقات اولیه بچه ها می توانند با دوچرخه معمولی و هر چه که باشد شرکت کنند.

«نحوه مسابقه آن هم با فضای داخلی مدارس چگونه است؟، وی در پاسخ به آخرین سوال خبرنگار مهر، گفت: خیلی دنبال این نیستیم که از همان ابتدا ورزشکار در بخش های تخصصی کوهستان، جاده یا پیست رکاب بزند هدف بیشتر کشف استعداد هاست که در دوره متوسطه معلوم می شود. زمینه برگزاری رقابتها در ورزشگاه ها یکی از گزینه های برگزاری مسابقات است و از آن طرف مسابقات مهارتی در حیاط مدارس قابل برگزاری است به طوریکه ملاک‌هایی چون صحیح راندن دوچرخه، سرعت، ردن کردن موانع و ... برای ما مهم است و به هیچ عنوان قصد نداریم بچه ها را تحت فشار مسابقه و استرس قرار دهیم.