ضرورت تحقق پژوهش های کاربردی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر چهارشنبه در نشست تجلیل از پژوهشگران استان، افزود: هیچ جامعه ای قله های خودباوری و اسنقلال را بدون نگاه و حرکت در بستر پژوهش طی نکرده است.

احمدی با بیان اینکه پژوهش لایه های مختلفی را در برمی گیرد، عنوان داشت: حرکت و توسعه دانش بنیاد با محوریت دانشگاه ها، پژوهش های توسعه ای و مباحث کاربردی از مهمترین موارد قابل طرح در این حوزه است.

استاندار شفاف سازی اعتبارات پژوهشی را گام موثری در خروجی محوری طرح ها و فعالیت ها دانست و گفت: همچنین تقویت کارگروه پژوهش استان ضروری است.

وی افزود: نباید ظرفیت های استان با برنامه ریزی شتاب زده و غیر اصولی در معرض خطر قرار گیرد.

احمدی با بیان اینکه دنیای سلطه بیش از هرچیزی نگران رشد علمی ماست، ابراز داشت: نباید اجازه دهیم تفکر و توانایی جوانان ما تحت تاثیر هژمونی رسانه های غربی و اقدامات فضای مجازی دشمنان قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این نشست از پژوهشگران و دستگاه های برتر نمایشگاه هفته پژوهش تجلیل شد.