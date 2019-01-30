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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۱۹

رئیس سازمان توسعه تجارت:

۸ هزار قلم کالا به خارج از کشور صادر می شود

۸ هزار قلم کالا به خارج از کشور صادر می شود

قزوین- رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در حال حاضر بیش از ۸ هزار قلم کالای مختلف به خارج از کشور صادر می شود و صادرات ایران از مرز ۳۳ میلیارد دلار عبور کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قزوین روز چهارشنبه با حضور محمدرضا مودودی معاون وزیر صنعت، زاهدی استاندار، داود محمدی و سیده حمیده زرآبادی نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی، مدیران صنعتی استان در سالن اجتماعات اداره صنعت استان قزوین برگزار شد.

محمدرضا مودودی در این مراسم گفت: بررسی آمارهای صادرات و واردات بیانگر تراز مثبتی است که امیدواریم با حمایت های لازم بتوانیم از شرایط تحریم برای افزرایش صادرات غیر نفتی بخوبی استفاده کنیم.

مودودی تصریح کرد: در جشن ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی بسیار خوشحالیم که با همه فشارهای ناجوانمردانه دشمنان توانسته ایم صادرات خود را به بیش از ۳۳ میلیارد دلار برسانیم و امیدواریم این جایگاه همچنان ارتقاء یابد.

معاون وزیر صنعت یادآورشد: در قبل از انقلاب سهم صادرات غیرنفتی کمتر از ۵ درصد بود و در تراز تجاری هم چیزی برای گفتن نداشتیم اما امروز وابستگی ما به نفت کاهش یافته و حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد سهم ما در صادرات غیرنفتی است که نشان می دهد زیرساختهای لازم در این زمینه بخوبی شکل گرفته است.

مودودی گفت: امروز تنوع سبد کالایی داریم و انواع کالاهایی غیر نفتی در بخش صادرات داربم و اقتصاد ما شش برابر شده که نشان می دهد اتفاقات خوبی در کشور رخ داده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: در حال حاضر تعداد صادرکنندگان کشور به ۹ هزار واحد صنعتی و بازرگانی رسیده که این میزان با توجه به تحریم ها ارزشمند است.

مودودی اضافه کرد: با فشار جنگ و تحریم ها و تیغ تحریم که به سوی ما گرفته شده توانسته ایم در صادرات رشد خوبی داشته باشیم و با این که شرایط عادی نیست با کمک تولیدکنندگان متعهد و پرتلاش که در چند جبهه درگیر هستند و با مشکلات ارزی هم مواجهند توانسته ایم در این عرصه موفق عمل کنیم.

وی گفت: باید هم نیاز ارزی تولید تامین شود و هم صادرات آسیب نبیند و اگر فاصله بخش دولتی و خصوصی کاهش یابد و ارتباط دوسویه بیشتر شود می توانیم به دستاوردهای بهتری برسیم.

معاون وزیر صمت اظهارداشت: آمارهای ارائه شده از صادرات استان قزوین و سراسر کشور طی ۹ ماهه سال جاری امید بخش و رو به رشد بوده و هم اکنون صادرات غیر نفتی کشور به یبش از ۳۳ میلیارد دلار رسیده است.

وی در ادامه به تنوع سبد صادراتی کشور طی سال های اخیر اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۸ هزار قلم محصولات مختلف به خارج از کشور صادر می شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت کشور یادآورشد: انتظار بخش خصوصی این است که بانک مرکزی شرایط صادرکننده را درک کند و حمایت لازم را از آنها انجام دهد.

وی بیان کرد: هر چقدرصادرات نفت کمتر شود باید صادرات غیر نفتی بالا برود و در جنگ اقتصادی اعتقاد داریم باید اقتصاد مردمی تر و دست تولیدکننده و صادرکننده بازتر شود تا به اهداف تعیین شده برسیم.

مودودی بیان کرد: برقراری مشوق های صادراتی را دنبال می کنیم تا چرخه پرداخت مشوق ها شکل بگیرد تا شما بتوانید در خارج رقابت کنید زیرا امروز دیگر جنگ کالا و پول مطرح نیست بلکه فشار به مردم برای شکستن تاب آوری ملت است اما آثار تحریم را با کمک شما صادر کنندگان کم خواهیم کرد و نام تجاری کالای ایرانی را در خارج بلند آوازه خواهیم ساخت.

وی اظهارداشت: استان قزوین در این شرایط سخت بسیار موفق عمل کرده و در صادرات رشد قابل توجهی داشته که بیانگر توان بالای تولید کننده و صادرکننده های آن است.

در ادامه از ۳۶ واحد نمونه صادر کننده استانی و سه واحد برتر کشوری تجلیل شد.

کد مطلب 4528743

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