به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، حسین مسگرانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان گفت: هشتمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر با توجه به خاک گوهرخیز سیستان و بلوچستان و منطقه مکران، موضوع اصلی جشنواره و در همه بخش‌های طراحی، اجرا و مسابقه "نقش مکران" انتخاب کرده و شعار جشنواره امسال با اقتباس از شعر حافظ شیرین سخن "خوشا مکران و نقش بی مثالش" انتخاب شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان افزود: با توجه به استقبال طراحان و تولیدکنندگان از این موضوع، نیازمند همیاری و همکاری ظرفیت های مردمی در این جشنواره هستیم.

وی درباره اهداف برگزاری این جشنواره در منطقه آزاد چابهار، گفت: ترغیب و تشویق طراحان برای ارائه ایده‌ها و طرح‌های اصیل وکاربردی به مقتضای زمان از هنر سوزن‌دوزی بلوچ، فراهم آوردن زمینه مناسب برای کشف، بروز و ظهور استعدادها و خلاقیت‌، مرتبط با پوشاک و منسوجات هویت‌دار حوزه فرهنگی مکران، معرفی توانمندی‌های هنرمندان بانوان و ظرفیت‌های منطقه جنوب ایران، ارج نهادن به سابقه فعالیت پیشکسوتان، چهره‌های ماندگار و فعالان سوزن‌دوزی بلوچ، ایجاد فضای مناسب برای معرفی هنر بومی جنوب ایران به بازارهای جهانی از جمله اهداف برگزاری هشتمین جشنواره بین المللی مد ولباس فجر است.

این جشنواره می کوشد تا فضای تعامل و همکاری میان هنرمندان رودوزیهای ایرانی به خصوص سوزن ‌وزی جنوب با طراحان سراسر کشور را توسعه دهد. ایجاد فضای مناسب برای بهره‌مندی مخاطبان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در هنر جنوب ایران، ایجاد اشتغال پایدار در جهت رشد اقتصاد هنر، اشتغال فرهنگی- هنری اقتصاد خلاق و تمرکز زدایی از اشتغال در پایتخت، مطالعات بازاریابی و معرفی تولیدات با قابلیت صادرات و تعیین بازارهای هدف و زمینه‌سازی برای صادرات هنر سوزن‌دوزی اصیل ایرانی از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره در چابهاراست.

وی اظهارداشت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده این جشنواره با توجه به ظرفیت های استان در چابهار برگزار می شود.

مسگرانی خاطرنشان کرد: نمایشگاه جشنواره مد و لباس فجر ۲۶ بهمن تا ۲ اسفند ماه با شعار "خوشا مکران و نقش بی مثالش" از ساعت ۱۰صبح تا ۸ شب در محل مجتمع نمایشگاهی شهر(بوستان گفتگو) افتتاح می‌شود و همچنین نمایشگاه چابهار نیز ۲۷ بهمن با همکاری منطقه آزاد چابهار و دبیرخانه مد و لباس برپا می‌شود.