۱۸ طرح صنعتی در ایام دهه فجر در قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قزوین روز چهارشنبه با حضور محمدرضا مودودی معاون وزیر صنعت، زاهدی استاندار، داود محمدی و سیده حمیده زرآبادی نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی و مدیران صنعتی و صادرکنندگان استان در سالن اجتماعات اداره صنعت قزوین برگزار شد.

علی پرزحمت در این مراسم اظهارداشت: در ۹ ماهه امسال ۵۱۴ میلیون دلار صادرات داشتیم که ۱۶ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: سهم صادرات ما از واردات پیشی گرفته و در این میان بیشترین حجم محصولات وارداتی استان قزوین شامل ماشین آلات و مواد اولیه است.

تجلیل از ۳ واحد نمونه کشور/ ۳۶ واحد استانی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تصریح کرد: در استان ۲۲۰ صادرکننده شاخص داریم که حجم بیشتر صادرات را بر عهده دارند و ما نیز تلاش می کنیم حمایت های لازم را از آنها انجام دهیم.

پرزحمت یادآورشد: همه ساله در مراسمی از صادرکنندگان نمونه استان تجلیل می کنیم که امسال از میان افراد توانممد تعداد سه صادرکننده نمونه کشوری و ۳۶ واحد صادراتی نمونه استانی تجلیل خواهیم کرد.

افتتاح ۱۸ طرح صنعتی در دهه فجر

رئیس سازمان صمت استان قزوین در ادامه گفت: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تعداد ۱۸ طرح صنعتی در استان به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: در این طرحها که سه مورد آن ملی است بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است.

پرزحمت تصریح کرد: مقرر شده برای توسعه مناسبات تجاری با کشورهای همسایه یک هیئت بازرگانی به کشور سوریه سفر کند که این کار با هدف دستیابی به بازارهای هدف در سال اینده نیز ادامه خواهد یافت.

در این مراسم از ۳۶ صادرکننده نمونه استانی و ۳ صادرکننده ملی تجلیل شد.