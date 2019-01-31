بانوان عنصر موثر فرهنگی کشورند/ نقش موثر زنان در تبلیغ دینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به زاهدان سفر کرده است، با تعدادی از بانوان فرهیخته و اقشار تاثیرگذار حوزه بانوان استان سیستان و بلوچستان دیدار و گفتگو کرد.

مسئول واحد خواهران بسیج مداحان در این نشست گفت: در حیطه مداحی ما نیازمند آموزش هستیم و استاد خواهر در این زمینه نیازداریم. دغدغه بیشتر خواهران اردوهای آموزشی و فرهنگی است. ما خواهرانی داریم که حتی به زیارت شهر قم هم نرفته اند.

زیرکی نماینده سازمان های مردم نهاد در این نشست گفت: نیازمند یک هم افزایی در حوزه بانوان هستیم و اینکه از موازی کاری خوددداری شود. زنان حاشیه شهر ما همیشه مظلوم واقع می شوند و دسترسی به امکانات ندارند. خیلی از آسیب ها در حال پیگیری است اما توجه بیشتری را می طلبد. اعتیاد در حاشیه شهر در میان بانوان در حال افزایش است. خانواده های بدسرپرست و کسانی که فاقد شناسنامه ستند از هیچ امکانات اولیه برخوردار نیستند.

وی ادامه داد: یکی از مسائل ما آموزش بانوان ماست. آموزش دادن بانوان به راحتی انجام می شود اما خروجی مثبت و نتیجه مثبتی را اعم از ایجاد اشتغال، ایجاد تسهیلات و... نمی بینیم. نیازمند زیرساخت و بسترسازی ضروری برای اشتغال بانوان بدسرپرست سیستان و بلوچستان هستیم. در بحث بهداشت زنان نیز، با اینکه خانه های بهداشت توسعه یافته است اما باز هم در این حیطه خلاءهای بسیاری وجود دارد.

یکی دیگر از فعالین فرهنگی بانوان در این نشست گفت: سلامت اجتماعی جامعه در رو سلامت زنان است. اگر امروز به مقوله سلامت زنان توجه نکنیم تبعات زیادی را در این زمینه شاهد خواهیم بود. در سیستان ظرفیت های انسانی و خدادادی بسیاری وجود دارد اما استان ما دچار یک عقب ماندگی تاریخی است.

وی ادامه داد: عدم زیرساخت های لازم، تعصبات قومی و قبیله ای و... بخشی از مشکلا ماست. علاوه بر مباحث دینی و مذهبی باید بحث مهمی مانند ورزش جدی گرفته شود.

رئیس گروه پژوهشی زنان بلوچ در این نشست گفت: در کارگاه هایی که برای آموزش زنان برگزار می کنیم، پیش از اینکه مسئله ما این باشد که به آموزش های زندگی بپردازیم، نیازمند این هستیم که مشکلات معیشتی مردم رسیدگی شود به طوری که این زنان در وعده های غذایی خود نیز دچار مشکل هستند.

وی ادامه داد: زن بلوچ توانایی سوزن دوزی دارد. چرا از این توانایی استفاده نکنیم. باید تسهیلاتی در این زمینه قرار دهیم. بسته حمایتی جوا نمی دهد بلکه کمک ما باید پایدار باشد تا زنان ما روی پای خود بایستند.

سلیمانی پور معاون تربیتی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی در این نشست گفت: رهبر انقلاب بچه های انجمن اسلامی در مدرسه را غریق نجات می خوانند. ما فعالیت های زیادی داشتیم ولی دیده نمی شد، سازمان تبلیغات باعث شد فعالیت های ما دیده شود.

مصلح نژاد مسئول بخش خواهران دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه زاهدان گفت: ما نیازمند کارشناسان خواهر هستیم و تعداد آنها در سیستان زیاد نیست. تغییر سبک زندگی در دانشگاه نمود بیشتری دارد. باید به بحث طب اسلامی اهمیت بیشتری داده شود و سازمان تبلیغات می تواند در این زمینه حمایت کند.

عضو جمعیت بانوان فرهیخته استان سیستان گفت: ما در بحث استادپروری و کادرسازی در بحث قرآن نیازمند کارگاه های تخصصی هستیم. البته پتانسیل های خوبی در استان داریم اما باز هم نیازمند کارگاه های آموزشی هستیم.

وی ادامه داد: اکثر مربیان قرآنی ما بیمه فعالین قرآنی هستند اما متاسفانه با توجه به حق الزحمه اندکی که می گیرند بحث حق بیمه آنها بسیار زیاد است.

هرمزی فعال فرهنگی و مولف کتب دانشگاهی در این نشست گفت: اگر بحران های فکری در استان را مورد بازنگری قرار دهیم، این مسئله در حیطه جوانان در معرض خطر بیشتری هیتند. هم جوانان اهل سنت و هم شیعه به خاطر شرایط استان با خطر بیشتری مواجه اند. باید بررسی شبهات جدی گرفت و در رفع مشکلات جوانان تلاش شود.

حجت الاسلام قمی پس از استماع سخنان حضار در این نشست، گفت: ان شالله در دوره پیش روی سازمان تبلیغات عزم کرده ایم که بانوان را جدی بگیریم. سه راهبردی را که در نظر گرفته ایم این است که اولاً تبلیغ باید مردمی شود و در ثانی باید بر اهمیت بانوان در عرصه تبلیغ تاکید کرد.

وی ادامه داد: بانوان عنصر موثر فرهنگی کشور می توانند باشند و سهم موثرتری می توانند ایفا کنند. امروز نیازمند به استقامت بیشتری هستیم و نقش بانوان در این امر می تواند چشم گیر باشد.

اگر می خواهید آسیب های اجتماعی، ارتقای سطح آموزش، باز کردن گره های اقتصادی و... را مورد توجه قرار دهید در این حیطه ها سهم کار فرهنگی استثنایی است و نقش بانوان در این امر مهم و حیاتی است. امام به بانوان می فرماید شما رهبران این نهضت هستید. نقش تربیتی که زنان دارد حتما نقش منحصر به فردی است.

وی در پایان گفت: سازمان تبلیغات اسلامی واقعی شما مبلغین هستید و ما صرفاً نقش حامی داریم. این دوره، دوره جدی تر عمل کردن مبلغین فرهنگی خواهر خصوصاً در این استان مهم خواهد بود. در آینده نقش بانوان را در پیشرفت فرهنگی کشور همه تصدیق خواهند کرد. نقش ها و وظایف بانوان فرهیخته دینی در آینده بیش از پیش اثرگذار و حائز اهمیت خواهد بود.