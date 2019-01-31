وسعت گلخانه های کشور به ۱۵ هزار هکتار رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی در پایان سفر یک روزه به استان قزوین برای افتتاح چند طرح عمرانی و زیربنایی در بخش کشاورزی پمجشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران در خصوص اهمیت توسعه گلخانه ها در کشور اظهارداشت: در شرایط کم آبی و بحران ناگزیریم به سمت کشت گلخانه ای حرکت کنیم تا ضمن حفظ منابع آبی موجود برای افزایش تولید هم گام برداریم.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد:امروز در سفر به قزوین وقتی واحد گلخانه ای در یکی از روستاهای بوئین زهرا را افتتاح کردیم از این ظرفیت و توانمندی و احداث یک واحد بزرگ و زیبا لذت بردم و باور داریم توانمندی بسیار زیادی در این عرصه داریم که باید بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

حجتی یادآورشد: گیاه «آروئه ورا» خواص دارویی و مصرف بهداشتی و دارویی زیادی دارد و محصول خوبی برای تولید در واحد گلخانه است و در شرایط کم آبی بویژه در منطقه بویین زهرا می تواند توسعه متوازنی داشته باشد و به اشتغال هم کمک کند.

توسعه گلخانه ها در شرایط کم آبی ضروری است



وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: فکر می کنم در شرایط کنونی کشور موضوع گلخانه ها یک نمونه از کارهای ارزشمندی است که می تواند شرایط ما را برای زندگی بهتر تسهیل کند و باید بپذیریم می توانیم با توسعه واحدهای گلخانه ای هم بهتر و هم بیشتر تولید کنیم وبرای کشور عزیزمان ثروت و اشتغال بیشتری را نیز ایجاد کنیم.

وی یادآورشد: موضوع گلخانه ها از طرح های اقتصادی مقاومتی است و در ردیف حساس ترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی و دولت قرار دارد به همین دلیل عزم جدی داریم تا از محل اعتبارات تبصره ۱۸ و اشتغال روستایی، ارزان ترین تسهیلات را به این بخش اختصاص دهیم.

حجتی گفت: کشت گلخانه ای با مصرف حداقل ۱۰ درصد آب بهترین الگوی کشت است که در شرایط خشکسالی و کم آبی می تواند در کشور مورد توجه جدی قرار گیرد و ما از آن حمایت می کنیم.

رکورد توسعه گلخانه ها شکسته شد

وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: به دلیل اهمیت این طرح خوشبختانه امسال در توسعه واحدهای گلخانه ای رکورد داشتیم و بیش از ۳ هزار هکتار گلخانه جدید در کشور احداث شده است.

حجتی اضافه کرد: اوایل امسال میزان گلخانه ها حدود ۱۲ هزار هکتار بود که با افزایش سه هزار هکتار دیگر به ظرفیت آن در حال حاضر این میزان به ۱۵ هزار هکتار رسیده که سالهای آینده نیز به آن اضافه خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: ظرفیت ها و استعدادهای موجود کشور ایجاب می کند تا سطح گلخانه های کشور را به ۵۰ تا ۶۰ هزار هکتار افزایش دهیم تا نیاز کشور به محصولات متنوع گلخانه ای را تامین کنیم.

صنعت گلخانه در کشور بومی شده است

حجتی یادآورشد:خوشبختانه صنعت گلخانه در کشور بومی سازی شده و قادریم همه تجهیزات آن را تولید و تامین کنیم و از نظر نیروی انسانی و متخصص و نیز مدیریت منابع هم دانش لازم را داریم و بدون هیچ وابستگی قادریم در این بخش موفق عمل کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: تجهیزات گلخانه ای بومی است و در داخل تولید می شود و کار کشاورزی گلخانه ای هم راحت است و قادریم براحتی با کشت انواع سبزی، صیفی جات، گلهای زینتی ضمن کسب درآمد مناسب برای صادرات محصولات آن هم برنامه ریزی کنیم.

حجتی در خصوص میزان صادرات محصولات گلخانه ای اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: آمار دقیق این محصولات را چون تفکیک شده نیست در اختیار ندارم اما بازار خوبی برای این محصولات در کشورهای حاشیه خلیج فارس و روسیه موجود است که باید از آن استفاده کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی یادآورشد: به دلیل سرمای هوا در هشت ماه سال در کشور روسیه نیاز شدیدی به محصولات گلخانه ای ایران در این بازار احساس می شود و با توجه به روابط سیاسی و اقتصادی مناسبی که در سالهای اخیر با این کشور داریم اگر این بازار را در اولویت محصولات گلخانه ای قرار دهیم قادریم ارزآوری خوبی در این بخش نیز در بخش صادرات غیر نفتی به خود اختصاص دهیم.

