به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات آمریکا روز پنج شنبه اعلام کردند که این کشور به زودی طرحهایی را برای تعلیق پایبندی خود به یک پیمان مهم موشک هسته ای با روسیه اعلام خواهد کرد.

این مقامات آمریکایی گفتند که این تعلیق شش ماهه خواهد بود و درنهایت، به خروج دائمی آمریکا از پیمان کنترل تسلیحات ۱۹۸۷ منجر خواهد شد؛ پیمانی که هر دو طرف را از استقرار موشکهای زمین پایه کوتاه برد و میان برد در اروپا منع می کند.

با این حال، اگر روسیه در چارچوب زمانی مقرر (شش ماهه) از مفاد «پیمان منع موشکهای هسته ای میان بُرد» پیروی کند، واشنگتن می تواند گزینه عدم خروج از این پیمان را انتخاب نماید.

آمریکا ادعا می کند که یک موشک جدید کروز روسیه این پیمان را نقض می کند. روسیه این ادعا را رد کرده و می گوید که بُرد این موشک خارج از شروط این پیمان است و آمریکا را به زمینه چینی برای طرح دستاویزی غلط جهت خروج از این پیمان و توسعه موشکهای جدید متهم می کند.

به گزارش مهر، «سرگئی ریابکوف» معاون وزارت خارجه روسیه بعد از دیدار با «آندریا تامسون» همتای آمریکایی خود، از عدم حصول پیشرفت در خصوص پیمان موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) خبر داد.

وی در این باره گفت: «متأسفانه موضع آمریکا همچنان سختگیرانه است و به اولتیماتوم شباهت دارد. ما هم به طرف آمریکایی گفتیم گفتگو آن هم وقتی که به دنبال باج‌خواهی از روسیه هستید، غیرممکن است».

ریابکوف افزود: «پیشرفتی نداشتیم و این را نه با تاسف که با نگرانی عمیق از بابت سرنوشت INF و سرنوشت امنیت بین‌المللی اروپایی‌ها می‌گویم. چراکه تا آنجا که ما فهمیدیم مرحله بعدی در شُرف آغاز است- مرحله‌ای که آمریکا به تعهدات خود ذیل INF پشت پا می‌زند و این مسئله در تعطیلات پایان هفته جاری رخ خواهد داد».