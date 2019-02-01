به گزارش خبرنگار مهر، امروز، ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۵۷، انقلاب اسلامی ایران ۴۰ ساله شد و به مناسبت این روز بزرگ، برنامه‌های ویژه دهه فجر در مناطق مختلف استان یزد آغاز شد.

بر خلاف سال‌های گذشته که مراسم آغاز دهه فجر در فرودگاه اجرا می‌شد، امسال به منظور مردمی‌تر برگزار شدن برنامه‌های لحظه ورود تاریخی امام خمینی (ره) به ایران، این برنامه‌ها در حسینیه سید محمدآقا در خیابان یزد برگزار شد.

مردم یزد حضوری پرشور در این مراسم داشتند و دعای روح‌بخش ندبه، آغازگر فجر فاطمی امسال بود.

پس از پایان مراسم دعای ندبه، رژه موتوری در خیابان‌های یزد آغاز شد و ناوگان موتوری از حسینیه آقا به سمت سه‌راه یزد باف ـ چهارراه معلم ـ میدان باهنر ـ میدان آزادی ـ خیابان فرخی و چهارراه شهدا حرکت کردند.

در چهارراه شهدا و میدان امیرچخماق، برنامه‌های ویژه‌ای اجرا شد که از آن جمله می‌توان به پخش سرودهای انقلابی، نوای امام در بهشت زهرا و ... اشاره کرد.

در حسینیه امیرچخماق پس از ادای احترام به مقام شامخ هشت شهید گمنام آرمیده در این مکان، رژه ناوگان موتوری به سمت گلزار شهدای خلدبرین ادامه یافت.

مردم، مسئولان، خانواده معظم شهدا، طلاب و روحانیون و اقشار مختلف، در آغاز فجر فاطمی به شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، شهدای حرم و شهدای امنیت با نثار گل ادای احترام کردند.

امروز همچنین طلاب و روحانیون با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد دیدار خواهند کرد و آیت‌الله ناصری که از همراهان همیشگی امام راحل بود، از خاطرات خود برای طلاب و روحانیون خواهند گفت.