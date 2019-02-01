استارت فرهاد کاظمی با شکست/ ۵ به علاوه یک تیم مدعی صعود هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم رقابتهای لیگ دسته اول با ۷ بازی روز پنجشنبه برگزار شد که ۵ بازی از این ۷ بازی با برد و باخت همراه بود و تنها ۲ بازی با نتیجه مساوی به پایان رسید. در این ۷ بازی، ۶ مسابقه با رد و بدل شدن گل به پایان رسید و یک دیدار بدون گل را در این هفته شاهد بودیم.

* هفته بیستم به کام میزبانان

هفته بیستم رقابتهای لیگ یک در حالی به اتمام رسید که هیچ تیم میهمانی برنده نشد و تنها میزبانان بودند که امتیازات کامل بازی را به حساب خود ریختند. در این میان باید گفت موفق ترین میهمانان، تیم‌های گل گهر سیرجان و ملوان بودند که در خانه حریفان متوقف شده و یک امتیاز از دیدارهای خارج از خانه گرفتند.

* فرهاد کاظمی با شکست آغاز کرد

فرهاد کاظمی که به تازگی هدایت بادران را بر عهده گرفته بود در نخستین گام با این تیم شکست خورد. بادرانی‌ها که به رغم هزینه‌های خوبی که در لیگ یک انجام داده اند از صف مدعیان صعود فاصله گرفته اند، در نخستین گام با کاظمی در رفسنجان به مصاف مس رفتند و با نتیجه یک بر صفر شکست خوردند. بادران با این نتیجه ۲۵ امتیازی باقی ماند تا در پایان هفته بیستم در رده هفتم جدول قرار داشته باشد.

* نود ارمیه بهترین تیم

تیم فوتبال نود ارومیه در هفته بیستم بهترین نتیجه را گرفت. این تیم در دیداری خانگی موفق شد میهمانش شهرداری تبریز را با ۴ گل شکست دهد. در حالی ارومیه‌ای ها ۴ بر یک میهمانشان را شکست دادند که در این هفته هیچ تیم نتوانسته بود بیشتر از یک گل به حریفش بزند.

* ۲ بازی با بیش از یک گل

هفته بیستم را باید به دلیل رد و بدل شدن ۱۱ گل در ۷ بازی هفته‌ای کم گل دانست. در این هفته تنها دیداری که گل نداشت بازی بین دو تیم ملوان و کارون اروند خرمشهر بود و تنها دیدارهایی که بیش از یک گل داشت، دیدار بین تیم های نود ارومیه - شهرداری تبریز و خونه به خونه - گل گهر سیرجان بود. در سایر دیدارهای این هفته تنها یکبار توپ از خط دروازه ها عبور کرد تا به طور کلی هفته‌ای کم گل را سپری کرده باشیم.

* استراحت برای دو تیم

در هفته بیستم ۱۴ تیم در قالب ۷ بازی به میدان رفتند و دو تیم سرخپوشان و قشقایی در این هفته استراحت داشتند تا نخستین محک محمود فکری با سرخ پوشان یک هفته به تعویق بیفتد.

* ۶ تیم مدعی صعود

در حالی که گل گهر سیرجان با ۴۰ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و حاشیه امنیت خوبی نیز برای خود ایجاد کرده است، ۵ تیم سرخ پوشان پاکدشت، شاهین شهرداری بوشهر، گل ریحان البرز، آلومینیوم اراک و مس کرمان با ۳۳ تا ۳۰ امتیاز در تعقیب این تیم بوده و برای خود شانس صعود به لیگ برتر را قائل هستند.

نتایج هفته بیستم رقابتهای لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* گل ریحان البرز یک - مس کرمان صفر

گل: مهدی نیایش پور

* شاهین شهرداری بوشهر یک - فجر سپاسی صفر

گل: میاد صارمی

* آلومینیوم اراک یک - شهرداری ماهشهر صفر

گل: عباس یحیی بیگی

* نود ارومیه ۴ شهرداری تبریز یک

گل ها: یامین فلاح پور، فرشاد اسدی، آرمان سوادگر و عرفان پورقاز (نود)

* خونه به خونه یک - گل گهر سیرجان یک

گل ها: محمود مطلق زاده (خونه به خونه) حمید گلزاری (گل گهر)

* مس رفسنجان یک - بادران تهران صفر

گل: حامد حیدری

* کارون اروند خرمشهر صفر - ملوان انزلی صفر

جدول رده بندی لیگ دسته اول تا پایان هفته بیستم؛

۱- گل گهر سیرجان ۱۹ بازی ۴۰ امتیاز

۲- سرخ پوشان پاکدشت ۱۸ بازی ۳۳ امتیاز

۳- شاهین شهرداری بوشهر ۱۹ بازی ۳۳ امتیاز

۴- گل ریحان البرز ۱۹ بازی ۳۲ امتیاز

۵- آلومینیوم اراک ۱۹ بازی ۳۱ امتیاز

۶- مس کرمان ۱۹ بازی ۳۰ امتیاز

....

۱۴- خونه به خونه ۱۸ بازی ۱۵ امتیاز

۱۵- شهرداری ماهشهر ۱۸ بازی ۱۵ امتیاز

۱۶- کارون اروند خرمشهر ۱۸ بازی ۱۵ امتیاز