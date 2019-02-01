اعتراف ائتلاف آمریکایی به کشتار بیش از هزار شهروند غیر نظامی سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، ائتلاف بین المللی به اصطلاح مبارزه با داعش در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: از تابستان ۲۰۱۴ تا پایان سال ۲۰۱۸ بیش از هزار و ۱۹۰ غیر نظامی را قربانی عملیات غیرقانونی خود در خاک سوریه کرده است.

جنگنده های این ائتلاف روز چهارشنبه در بمباران روستای الباغوز واقع در استان دیرالزور باعث کشته شدن پنج کودک و سه زن شدند.

نیروی هوایی ائتلاف بین المللی طی ماه جاری میلادی ۴ بار به روستاهای «الباغوز»، «الباغوز فوقانی»، «الشعفه» و «الکشکیه» واقع در حومه جنوب شرقی دیرالزور حمله کرده اند که به مجروح و کشته شدن دهها شهروند و خسارات مادی هنگفت منجر شده است.

ایالات متحده به بهانه مبارزه با داعش، ائتلافی بین المللی را در سوریه رهبری می کند اما از زمانی که این ائتلاف در سال ۲۰۱۴ میلادی تشکیل شد، در بیشتر حملات خود مناطق مسکونی و شهروندان را هدف قرار داده و باعث کشتار صدها نفر، تخریب زیرساخت ها و تاسیسات حیاتی شده است.

این ائتلاف همچنین شهر الرقه را تقریبا به طور کامل ویران کرده است. سوریه بارها به این حملات اعتراض کرده و در آخرین بار از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست کرده است که به این موضوع رسیدگی کند.

شورای امنیت تاکنون در برابر چنین حملاتی اقدام قاطعی انجام نداده است تا جایی که برخی کارشناسان سوری این بی تفاوتی را سکوتی مرگبار توصیف می کنند.