شمشیربازان ایران به جدول ٦٤ نفره جام جهانی لهستان صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، تیم ملی کشورمان در اسلحه سابر با هدایت پیمان فخری به مسابقات جام جهانی ورشو لهستان اعزام شد که سه نماینده کشورمان توانستند به جمع ٦٤ نفر برتر راه پیدا کنند.

در این رقابت ها فرزاد باهر ارسباران با چهار برد و ٢ باخت در جدول پول ( مقدماتی ) به جدول اصلی مسابقات راه یافت. باهر در جدول ١٢٨ نفر ٥-١٥ نماینده تونس را شکست داد و برای حضور در ٦٤ نفر برتر ١٠-١٥ نماینده بلاروس را شکست داد، باهر برای ورود به جمع ٣٢ نفر باید نماینده تونس را شکست دهد .

نیما زاهدی دیگر نماینده کشورمان در دور مقدماتی با چهار باخت و دو پیروزی از صعود به جدول حذفی باز ماند و در جایگاه ١٧١ قرار گرفت.

محمد رهبری دیگر نماینده کشورمان با دو باخت و سه برد به جدول اصلی راه یافت و بعد از آن حریف خود از روسیه را١٠-١٥ شکست داد و پس از آن نماینده آمریکا را ٦-١٥ از روبرو برداشت و برای صعود یه جدول ٣٢ نفر مقابل نماینده ایتالیا قرار خواهد گرفت.

مجتبی عابدینی شمشیر باز خوب کشورمان در دور مقدماتی با سه باخت و سه برد به جدول اصلی راه یافت ، عابدینی متاسفانه در جدول مقدماتی اولین بازی خود را ١٢-١٥ مقابل حریف قدرتمند چین واگذار کرد و از گردونه مسابقات کنار رفت.

علی پاکدامن نیز با توجه به حضور در جمع ١٦ نفر برتر مسابقات مستقیماً به جدول ٦٤ نفر راه یافته بود که باید مقابل نماینده ایتالیا قرار گیرد.

مسابقات جام جهانی ورشو لهستان با حضور ٢٠٧ ورزشکار از سراسر جهان از صبح امروز آغاز شد که نمایندگان کشورمان برای صعود به جدول ٣٢ نفر فردا به مصاف رقبای خود خواهند رفت.