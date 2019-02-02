به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز جمعه به وقت آمریکا (بامداد شنبه به وقت تهران)، درحالیکه خوشبینی ناشی از گزارش مشاغل آمریکا با چشمانداز ضعیفتر از انتظار شرکت آمازون، که سهام خردهفروشان را به شدت تحت فشار قرار داد، خنثی شد، شاخصهای والاستریت بالا و پایین شدند.
پس از اعلام چشمانداز فروش سهماهه آمازون، غول صنعت خردهفروشی آنلاین، که از پیشبینیهای والاستریت کمتر بود، سهام این شرکت ۵.۳۸ درصد سقوط کرد و فروش و سود بیسابقه این شرکت در فصل تعطیلات را در سایه سنگین خود قرار داد.
این نتیجه باعث شد شاخص نزدک وارد محدوده منفی شود. خردهفروشان بزرگ نظیر والمارت، مکی و کول، هر سه بیش از ۲ درصد از ارزش سهام خود را از دست دادند.
شاخص کالاهای مصرفی اساندپی هم ۱.۷۷ درصد سقوط کرد.
این درحالی صورت گرفت که گزارش مشاغل آمریکا برای ماه ژانویه بیش از حد انتظار بود و در ساعات اولیه بازارها باعث رشد قابلتوجه شاخصهای سهام شده بود. وزارت کار آمریکا گزارش داد که در ماه ژانویه به مشاغل غیرکشاورزی ۳۰۴۰۰۰ شغل اضافه شده است، که این بزرگترین جهش ماهانه در تعداد مشاغل از فوریه ۲۰۱۸ تا کنون است. اقتصاددانان پیشبینی میکردند که بازار کار آمریکا ۱۶۵۰۰۰ شغل اضافی ایجاد کند.
میانگین صنعتی داوجونز ۰.۲۶ درصد رشد کرد تا هفته خود را در ۲۵۰۶۳.۸۹ واحد به پایان ببرد. اساندپی ۵۰۰ هم توانست در پایان ۰.۰۹ درصد سود کند و در ۲۷۰۶.۵۳ واحد بسته شود. کامپوزیت نزدک ۰.۲۵ درصد افت کرد و به ۷۲۶۳.۸۷ واحد رسید.
این هفته داوجونز ۱.۳ درصد رشد کرد و به ششمین رشد هفتگی متوالی خود دست یافت. اساندپی ۱.۶ درصد رشد کرد و رشد کلی خود در ۲۰۱۹ را به ۸ درصد رساند، هرچند همچنان ۸ درصد پایینتر از رکورد تاریخی خود که در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸ ثبت کرده بود، باقی ماند. سود هفتگی نزدک هم ۱.۴ درصد شد.
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