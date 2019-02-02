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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

اعلام ۱۰ فیلم برتر آرای مردمی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

اعلام ۱۰ فیلم برتر آرای مردمی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

اسامی ۱۰ فیلم برتر آرای مردمی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در روزهای گذشته اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، نخستین نتایج از آرای مردمی آثار حاضر در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد.

اسامی ۱۰ فیلم برتر بدون اولویت، در تصویر قابل مشاهده است.

فیلم های مورد نظر به شرح ذیل است:

«غلامرضا تختی» به کارگردانی بهرام توکلی، «قسم» به کارگردانی محسن تنابنده، «بیست و سه نفر» به کارگردانی مهدی جعفری، «جان دار» به کارگردانی حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری، «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار، «بنفشه آفریقایی» مونا زندی وکیلی، «ماجرای نیمروز: رد خون» به کارگردانی محمدحسین مهدویان، «سرخپوست» به کارگردانی نیما جاویدی، «متری شیش و نیم» به کارگردانی سعید روستایی، «قصر شیرین» به کارگردانی رضا میرکریمی.

مخاطبان فیلم‌های جشنواره برای شرکت در رأی‌گیری بهترین اثر از نگاه تماشاگران می‌توانند از ۲ طریق این کار را انجام دهند. ساده‌ترین روش برای شرکت در رای‌گیری شماره‌گیری #۷*۷۱۰* و طی کردن مراحل از طریق تلفن همراه است. راه دیگر استفاده از اپلیکیشن رای‌گیری است که مخاطبان باید جهت دسترسی به آن کد «کیو آر» روی بلیت را اسکن کنند و از طریق اپلیکشن از میان ۵ گزینه موجود، رای خود را به فیلم بدهند.

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغه‌زاده همزمان با چهلمین سالگرد انقلاب ۱۰ تا ۲۲ بهمن برگزار می‌شود.

کد مطلب 4530750

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