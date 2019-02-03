حمله گرگ به انسان، از شایعه تا واقعیت

یک کارشناس محیط زیست درباره اخبار مختلفی که اخیرا مبنی بر حمله گرگ به انسان منتشر شده به خبرنگار مهر گفت: مدتی است خبرهای فراوانی از حمله ی گرگ ها در روستاهای مختلف کشور در خبرگزاری های کشور بازتاب داده می شود و حتی عکس هایی در دنیای مجازی پخش می شود که این طور درتوضیح عکس ها بیان می شود که گرگ باعث دریدن انسان بالغ شده است.

قادر رحمان زاده این اخبار را نادرست و غیر دقیق خواند و توضیح داد: متاسفانه چند سالی است به دلیل رهاسازی غیر اصولی توله سگهای ماده در طبیعت شاهد رشد جمعیت حیوانی غول پیکر از ترکیب گرگ و سگ و خطرناک تر از سگ و گرگ بوده ایم که گرگاس خوانده می‌شود. گرگاس حیوانی درنده است که نتیجه جفتگیری گرگ با سگ ماده است. این حیوان جسورتر از گرگ و باهوشتر از سگ است و بر خلاف گرگ، از انسان نمی‌هراسد. این جسارت گرگاسها موجب کاهش ترس گرگها از انسانها نیز شده است، همچنین گرگاس برخلاف گرگ از بدو تولد دارای حالت درندگی است. سگهای گله در روستاها نیز به لحاظ اینکه این حیوان مشترکات زیادی با آنها دارند تحرک خاصی نسبت به گرگاس نشان نمی دهند.

وی هشدار داد: نسبت دادن این حملات به گرگ ها باعث تهدید این گونه در آینده خواهد شد، این اخبار در حالی منتشر می شود که خصلت گروهی زندگی کردن گرگ ها موجب می شود که این حیوانات نزدیک اجتماعات انسانی نشوند. قطعا اگر غذای گرگ ها در طبیعت تامین شود اخبار مبنی به حملات گرگ به دام ها نیز به حد خیلی پایین خواهد رسید. از بین رفتن زیستگاه های طبیعی، کم شدن گونه های شکار گرگ ها مانند خرگوش و گراز که شکار غیر مجاز بانی آن است، یکی از مهمترین دلایل هجوم گرگ به دام هاست.

این کارشناس محیط زیست افزود: موضوع مهم دیگری که باز عامل انسانی دارد دفع غیراصولی زباله ها در اطرف روستاها، شهرها و همچنین رها کردن لاشه های دامداری و مرغ داری ها در کنار مزارع است که می تواند از دیگر دلایل نزدیک شدن گرگ ها به اجتماعات انسانی باشد.

رحمان‌زاده تاکید کرد: برای بررسی علل اصلی این رخدادها باید موضوعی کلان تر در حوزه اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم، موضوعی که در کشور نهادینه شده است. اگر به همه کشور های توسعه یافته نگاهی اجمالی داشته باشیم نمی توان در هیچکدام تخصص مرتبط را نادیده گرفت، به طوری که در فعالیت ها کاملا به صورت تخصصی اعمال می شود و هیچگاه کسانی که در آن حوزه تخصص و تجربه نداشته باشند به کار یا مدیریت گمارده نمی شوند و حتی اجازه نمی دهند فعالین در حوزه مربوطه بدون تخصص وارد شوند. موضوعی که کاملا در ایران برعکس و به جرات می توان گفت در بیشتر ارگان ها هیچ تخصص مرتبطی وجود ندارد، موضوعی که در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مشکلات عدیده تری را به وجود آورده است.

وی با طرح این پرسش که آیا به خطر افتادن جان کودکان بخصوص در روستاهای کشور ارزش پیگیری بودجه لازم برای کنترل جمعیت سگ ها را ندارد یادآور شد: نبود تخصص و نادیده گرفتن هشدارهای متخصصین محیط زیست را باز می توان در ایجاد و افزایش گرگ های هیبریدی «گرگاس ها» نیز مشاهده کرد. هشدارهایی که چند سالی است برای کنترل جمعیت سگ ها داده می شود و همیشه مسولین مرتبط کمبود بودجه را بهانه ای برای کنترل جمعیت سگ ها بیان می کنند یا در استان هایی که بودجه هایی برای کنترل در نظر گرفته شده است، متاسفانه شاهد هستیم موضوع به این مهمی را به فعالینی که نه تخصص و سواد کافی دارند و نه تجربه لازم، صرفا با رانت واگذار می کنند.